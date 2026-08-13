Rumanía desconecta la central nuclear de Cernavoda por la extrema sequía y el bajo caudal de Danubio

Guardar

Ante las extremas condiciones hidrográficas provocadas por el descenso continuo del río Danubio, las autoridades de Rumanía han desconectado este jueves el segundo reactor de la central nuclear de Cernavoda ante la imposibilidad de garantizar el suministro de agua para refrigerar de forma segura las instalaciones.

"La unidad 2 de la central nuclear de Cernavoda se desconectará de forma controlada a partir de mañana, en función de las condiciones hidrológicas actuales. Las estimaciones indican que el suministro eléctrico nacional se cubrirá íntegramente con fuentes alternativas e importaciones", anunció en la víspera el Ministerio de Energía rumano.

PUBLICIDAD

La central de Cernavoda suele suministrar alrededor del 20% de la producción total de electricidad, una cantidad vital durante la ola de calor, cuando el consumo alcanza su punto máximo. Rumanía dependerá ahora de las importaciones y de la producción eólica para mantener el equilibrio de la red.

"Todos los operadores de transmisión y de sistemas en Europa son conscientes de la crisis energética regional y están coordinando esfuerzos para garantizar el suministro eléctrico a todos los sistemas energéticos afectados por las condiciones meteorológicas", ha asegurado la cartera.

PUBLICIDAD

La drástica decisión se produce después de que las autoridades rumanas pusieran en marcha una compleja operación para volar de forma controlada una roca sobre un brazo del río cercano al Danubio y, posteriormente, hundieran cuatro barcazas en un intento por subir el nivel del caudal para refrigerar el segundo reactor.

Los especialistas tuvieron que posponer varias veces el operativo debido a las fuertes corrientes del río. El primer reactor de la central ya fue desconectado de manera controlada a finales de julio, debido al bajo caudal del Danubio por la extrema sequía.

PUBLICIDAD