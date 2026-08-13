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Ouigo prevé transportar a más de 120.000 viajeros a Madrid con motivo de la residencia de conciertos de Shakira

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La compañía ferroviaria Ouigo ha alcanzado un acuerdo como tren oficial de la residencia de conciertos de la cantante colombiana Shakira en Madrid, cuando prevé desplazar a más de 120.000 viajeros durante las fechas en las que se desarrollará la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

Así, la empresa ha dispuesto un código de descuento del 25% para los desplazamientos con origen o destino en Madrid durante los días de los conciertos, disponible para su compra hasta este sábado 15 de agosto.

La artista colombiana tiene doce citas programadas entre el 16 de septiembre y el 19 de octubre de 2026 en el Estadio Shakira, que se va a construir para su residencia en el recinto Iberdrola Music, ubicado en Villaverde (Madrid).

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Asimismo, como parte de la promoción de la gira, un tren de la flota Alstom Euroduplex ha sido personalizado con vinilos alegóricos de la artista y mantendrá su circulación por la red ferroviaria habitual hasta el próximo mes de octubre.

Según ha trasladado la operadora, la previsión de demanda refleja "el impacto de este tipo de eventos en la movilidad y el atractivo de la capital como epicentro cultural y de ocio", integrando esta acción en su iniciativa 'Ouigo On Tour' destinada a vincular el transporte ferroviario con citas musicales en directo.

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