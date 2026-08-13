Colonos israelíes asedian a familias palestinas por cuarto día pese a despliegue militar

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Qusra (Cisjordania), 13 ago (EFE).- El Ejército israelí destruyó durante la madrugada de este jueves el puesto que un grupo de colonos había establecido cuatro días atrás en el patio entre varias viviendas palestinas de la aldea de Qusra (Cisjordania ocupada), pero hasta el momento no ha logrado expulsar del municipio a los atacantes.

"El Ejército, la Policía Fronteriza y la Policía llegaron la pasada noche y desmantelaron el puesto de avanzada", dijo por vía telefónica a EFE Qusay abu Ridi, uno de los vecinos afectados, que señaló que los colonos continúan presentes a 15 metros de su casa y que las autoridades israelíes le acaban de pedir que abandone su hogar.

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Esto coincide con las declaraciones del jefe del consejo de Qusra, Abd Al Azim Wadi, detallando que desde COGAT, organismo militar israelí encargado de la gestión de los asuntos civiles en la Cisjordania ocupada, le indicaron que probablemente los sionistas religiosos serán evacuados hoy y solicitó a los residentes que eviten "el desplazamiento innecesario de vehículos dentro del pueblo".

Poco antes, el Ejército israelí había emitido un comunicado asegurando que "dos puestos de avanzada (inicios de asentamientos colonos) ilegales en el Área B", concretamente éste de Qusra y otro en la aldea de Yalud, ambos en la gobernación de Nablus, habían sido destruidos.

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Añadieron también que tan solo ha sido detenido uno de los radicales que llevan cuatro días rodeando y amedrentando a dos familias palestinas, una de ellas con dos hijas, que no han podido salir de sus viviendas desde entonces.

En el caso de Yalud, a unos 5 kilómetros de Qusra, colonos israelíes se internaron en la localidad a principios de abril, acechando a vecinos y sin permitir a algunos de ellos acceder a sus hogares.

EFE constató esta mañana en Yalud que el Ejército se mantiene desplegado en el municipio después de haber desmantelado el puesto de avanzada.

Mahmud Tubasi, expulsado de su casa a finales de julio, contó a EFE que ahora mismo no hay presencia de colonos en la localidad, pero que las autoridades israelíes les pidieron no salir de sus casas por el momento.

El asedio sobre Qusra se mantiene desde el pasado domingo, periodo en el que agentes israelíes también han lanzado gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, al tiempo que decenas de colonos -muchos enmascarados- llegaron a irrumpir en la zona para impedir la expulsión.

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Todas las colonias que el gobierno israelí apoya, financia y expande en Cisjordania ocupada son ilegales según el derecho internacional.

Asimismo, durante las primeras horas desde que el grupo colono se internó en Qusra, los soldados israelíes no solo no intervinieron, sino que rezaron con los radicales judíos, se sentaron con ellos bajo la carpa y se hicieron 'selfis', según vídeos y material de cámaras de vigilancia que captaron lo sucedido.

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El Ejército anunció ayer que se tomarán "medidas disciplinarias contra el personal de seguridad involucrado, cuya presencia en el lugar fue documentada hace varios días", pero no especificó cuáles serán las acciones punitivas.

En realidad, rara vez un soldado israelí es castigado por atacar, vejar o incluso matar a un palestino. El último ataque mortal perpetrado por las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania ocupada que derivó en una acusación formal ocurrió en 2019, según datos del grupo israelíes de derechos legales Yesh Din, lo que hace que organizaciones de derechos humanos hablen de "impunidad sistémica". EFE

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