Quereda: "Con nuestro nivel y haciendo lo que corresponde, podremos asegurar plaza olímpica en el Mundial"

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La seleccionadora española de gimnasia rítmica, Alejandra Quereda, ve posible "asegurar" plaza para los Juegos Olímpicos de 2028 en la modalidad de conjunto si hacen "lo que corresponde" y están a su "nivel" en el Mundial que acoge desde este jueves la localidad alemana de Fráncfort (Alemania), donde van con "un grupo muy cohesionado, con muchísima ambición", y del que destaca su "valentía" ante las grandes citas.

Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Marina Cortelles formarán el conjunto en un Mundial que pone en juego las tres primeras plazas para la cita de Los Ángeles para las tres selecciones que sumen medalla en el concurso general, aunque Quereda no quiere que se tensionen con esto.

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"Es algo que no pensamos. Lo pensaremos en el momento en el que se haya producido el acontecimiento. A día de hoy nos centramos en hacer los ejercicios tal y como se han creado. Con el nivel que tenemos a día de hoy, si hacemos lo que nos corresponde, podremos asegurar esa plaza", vaticinó la subcampeona olímpica en una entrevista con Europa Press.

La alicantina no esconde, de todos modos, que tras los resultados de los últimos años y de esta temporada, son "uno de los aspirantes al pódium". "Las gimnastas tienen que saber competir con presión porque obviamente la ilusión y la posibilidad de conseguir el resultado existen", avisó, sabedora de que las expectativas pueden a veces ir en contra.

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Por ello, recordó que este "es un deporte muy exigente, pero al mismo tiempo se lleva a cabo una preparación psicológica exhaustiva". "Es otro aspecto muy importante a tener en cuenta y se trabaja en el día a día tanto por parte de los profesionales del área de Psicología como por la nuestra, como técnicos, para poder apoyar y preparar también la capacidad de afrontar el momento y la situación de estrés competitivo con presión", detalló.

En este sentido, se refirió a la amargura vivida en París 2024 donde el equipo no pudo pelear por las medallas. ""Ese día 'X' hay que competir. En este caso, ese ciclo fue magnífico, lleno de resultados y con un 2024 lleno de éxitos, pero ese día los planetas se desalinearon y las cosas no salieron tal y como se habían trabajado. Pero no por ello hay que ensuciar o borrar todo aquello que sí se consiguió y eso nos ha servido como base para seguir construyendo lo que seguimos logrando", explicó.

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"Contamos con dos gimnastas (Bergua y Solaun) que ya estuvieron en los Juegos, es su segundo ciclo olímpico, y el resto son más jóvenes que se incorporaron el año pasado. Han hecho un grupo muy cohesionado, con una calidad técnica muy alta, con muchísima ambición y me gusta mucho su valentía a la hora de poder afrontar grandes citas", elogió Quereda.

"Son jóvenes, pero muy ambiciosas. Se crecen ante el público y eso también nos da ese plus de garra y de fuerza para poder ya no solo realizar una buena ejecución a nivel técnico, sino poder captar la atención del público y de las jueces", recalcó la seleccionadora tras una temporada donde "ha habido muchos resultados" a destacar por su parte.

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Así, estuvo el "triplete de oros por segundo año consecutivo en un Europeo, algo histórico que quizás se ha hecho poco eco". "Pero nos centramos en poner el foco en lo que se está logrando, que es mucho. En aprovechar el tirón de los momentos clave como puede ser ahora, esa semana antes del Campeonato del Mundo", resaltó.

En ese mismo contexto, Quereda aboga por "destacar el trabajo diario, ese trabajo en silencio que a veces no se ve" y cuyo propósito es "poder mostrar y acercar al público todo ese trabajo diario que hay". "Ese esfuerzo que hay de tantas horas de entrenamiento para que luego se puedan ver plasmados esos dos minutos y medio donde parece que todo fluye a la perfección y donde todo parece fácil", subrayó la exgimnasta.

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"DANIELA PICÓ HA HECHO UNA EVOLUCIÓN MUY SIGNIFICATIVA"

Por otro lado, Alejandra Quereda también es optimista en la competición individual donde estarán Alba Bautista y Daniela Picó, para las que ha buscado durante las últimas semanas "analizar un poco los vídeos, ver el margen de mejora dónde está, ir puliendo detalles, mejorar el componente artístico e ir asegurando y afianzando un poquito más la dificultad".

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"Las gimnastas individuales hacen muchísimos elementos a lo largo de minuto y medio y la capacidad de cada una de ellas para asegurar y sumar y 'rascar' cada 0.10 es importante. Entonces, conforme se van sintiendo más seguras, pueden ir añadiendo esos pequeños detalles y esos 0.10 extra de dificultad en un riesgo, esa fijación extra en una dificultad para evitar que te reste en ejecución, etc. Además de, obviamente, minimizar el número de errores de aparato, de caídas. Creo que es un poco la evolución que han ido llevando a lo largo del año, están en el mejor momento ahora mismo, eso sin duda", aseveró al respecto.

"Para Daniela va a ser el primer Mundo y creo que lo afronta con ciertos nervios, pero con muchísima ilusión. Era uno de sus objetivos ser seleccionada para esta gran cita y ha hecho una evolución muy significativa en la última temporada, consiguiendo posicionarse con notas altas ahí para poder optar a esa final individual entre las 18 mejores, que sería el objetivo principal para ambas", expresó sobre Picó.

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"Alba llega con mucha más experiencia a sus espaldas, con recorrido y nombre dentro del panorama internacional. El principal objetivo para poder estar entre las 18 mejores de la final del concurso general será competir sin errores. La temporada ha sido un 'poquito' inestable, pero es verdad que en el Europeo consiguió competir con bastante regularidad y obtuvo buenos resultados", añadió de su otra gimnasta.

"Esperamos que las dos puedan competir sin fallos o con el menor número de errores posible, porque al final es un Campeonato del Mundo y sabemos que contamos con la probabilidad de fallo para todas ellas porque la presión es evidente. Y de los cuatro ejercicios que tienen que hacer en la clasificatoria, mínimo tres de ellos deberían ser enteros buenos, sin errores, para poder luchar ese objetivo", advirtió.

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EL IMPACTO DE LA PLATA OLÍMPICA

Quereda tiene claro que en un deporte como la rítmica "existe cierto punto de subjetividad". "Pero al final, lo que pretendemos, es marcar objetivos que dependan de nosotras mismas y que sea nuestra ocasión, hacer nuestros ejercicios sin errores, lo mejor posible y acercándonos lo máximo a la perfección. Luego ya la valoración dependerá de muchos factores y también el resultado depende de cómo lo hagan los demás. Nos centramos en poner el foco en lo que sí depende de nosotras mismas, que es plasmar todo el trabajo realizado en el momento indicado", opinó sobre el trabajo de los jueces.

Finalmente, reflexionó sobre su deporte en la última década, con mención a la plata que consiguieron en Río 2016 que "sí marcó tendencia y generó una corriente de apoyo a la rítmica muy grande". "La vivimos en las competiciones celebradas en España, donde se llenaron pabellones que se caían para apoyar a la gimnasia española", apuntó.

"En el Mundial de Valencia de 2023 quedó claro que la rítmica es un deporte con muchísimos seguidores en nuestro país y se vive de una forma inigualable. Todo el mundo fuera de España internacionalmente le encanta competir en España, le encanta la afición que hay en España", prosiguió la alicantina.

Para ella, todo eso "ha servido para generar cantera y seguir evolucionando ahora mismo también como proyecto deportivo, tanto en la modalidad individual como en el conjunto, empezando por las categorías júnior, donde los resultados han ido mejorando favorablemente durante los últimos años".