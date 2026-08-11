La mitad de los niños de Baidoa, en sur de Somalia, sufren desnutrición aguda, alerta MSF

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Nairobi, 11 ago (EFE).- La mitad de los niños de la ciudad de Baidoa, en el sur de Somalia, sufren "desnutrición aguda", en una crisis de hambre marcada por el conflicto, el desplazamiento forzoso y la sequía, alertó este martes la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

Asimismo, el 25 % de los menores de cinco años padecen "desnutrición grave", según la evaluación realizada a 21.000 niños desde principios de año y una encuesta sobre desnutrición llevada a cabo este mes de julio por MSF, ambas presentadas en una rueda de prensa en Nairobi.

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"Creo que es muy evidente lo que vemos sobre el terreno: no hay suficiente comida, ni agua, ni atención médica", dijo en la capital keniana el asesor sanitario de MSF en Somalia, Mitchell Sangma.

La encuesta se llevó a cabo en 888 hogares de 14 campamentos de desplazados en Baidoa, situada en el estado Suroeste, y reveló que un tercio de las familias solo tienen una comida diaria.

"Estamos viendo muchas complicaciones como consecuencia de esto, también en lo que respecta a los ingresos hospitalarios en nuestro centro de alimentación terapéutica para pacientes", afirmó la gerente de actividades epidemiológicas de MSF en Somalia, Chenoa Sankar.

Buena parte de esta situación se debe a una grave sequía que provocó el 90 % de los 500.000 desplazamientos que se dieron en Somalia en el primer trimestre del año, de los que el 85 % son deun mujeres y niños, según la ONU.

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"Ningún hogar de los que entrevistamos en la encuesta tenía acceso a carne, aves, pescado, legumbres ni frutas. Así que no tenían acceso a aceites ni grasas. Nosotros mismos fuimos a los mercados y pudimos constatar la escasez de estos productos en general. Y pudimos observar la inflación", agregó Sankar.

A todo ello se suma la situación de inseguridad en Baidoa, donde el Ejército de Somalia combate al grupo yihadista Al Shabab y, en menor medida, a tropas leales a un líder regional depuesto por el Gobierno federal tras una disputa política.

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"El impacto en la seguridad afecta, por supuesto, al acceso diario a las comunidades que se encuentran fuera de ciertas zonas. El acceso no está totalmente bloqueado, pero tampoco es fácil llegar", declaró la coordinadora del proyecto de MSF en Somalia, Allara Ali, de manera telemática.

Ali también expuso que Baidoa es "un reflejo de la falta de servicios" como consecuencia del conflicto que azota al país y, en concreto, a esta región somalí, si bien recalcó que otras ciudades más estables también carecen de servicios básicos.

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Por todo ello, Ali pidió al mundo actuar antes de "que se declare la hambruna" y así evitar "la pérdida de vidas" como consecuencia de la falta de presupuesto para la respuesta de emergencia, en un contexto marcado por las abruptos recortes en la ayuda humanitaria impuestos desde 2025 por Estados Unidos y varios países europeos.

El Gobierno Federal de Somalia declaró la emergencia por sequía en noviembre de 2025, su primera declaración de este tipo desde que el país evitó por muy poco la hambruna en 2022.

Diferentes ONG han alertado de que Somalia se enfrenta a otro desastre alimentario quince años después de sufrir una de sus peores hambrunas, que causó en 2011 casi 260.000 muertos, la mitad de ellos niños.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

(foto)