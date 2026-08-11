El incendio de Las Peñas de Riglos continúa avanzando con 3.500 hectáreas quemadas y 156 evacuados

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El incendio forestal iniciado este lunes, 10 de agosto, en el término municipal de Las Peñas de Riglos (Huesca), continúa avanzando este martes, con unas 3.500 hectáreas quemadas y un total de 156 personas evacuadas. Esta mañana se ha ordenado el desalojo de Bailo, Alastuey y Larués.

Así lo ha indicado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en declaraciones a los medios de comunicación, tras presidir una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en el Edificio Pignatelli.

Vaquero ha señalado que los trabajos de extinción han proseguido durante la noche pasada, realzando "la excelente coordinación entre todos los operativos" de las distintas administraciones.

"La noche ha sido productiva, podemos decir que se ha podido trabajar porque las condiciones climatológicas lo han permitido, con una menor temperatura, con un incremento también de la humedad y apenas ausencia de viento, pero ello no ha impedido que el incendio pudiera avanzar".

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Tras el desalojo, este lunes, de los 120 vecinos de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena y Centenero, esta mañana han sido evacuados los 36 residentes en Arbués. La mayoría se han alojado en el polideportivo 'Monte Oroel' de Jaca y en el pabellón de Ayerbe, aunque algunos lo han hecho en casas de familiares.

Protección Civil ha ordenado, también, la evacuación de los vecinos de Bailo, Alastuey y Larués, ya que se encuentran en la línea de proyección del incendio. Se ubicarán en el pabellón 'Monte Oroel' de Jaca.

La Universidad de Zaragoza ha ofrecido alojamiento a los evacuados, también el Ayuntamiento de Sabiñánigo, y Jaca y Ayerbe tienen disponibles otras ubicaciones para "garantizar el confort y el bienestar de todas aquellas personas que tengan que ser desalojadas, sobre todo teniendo en cuenta que algunas de ellas son mayores".

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MEDIOS Y EFECTIVOS DE EXTINCIÓN

Hasta ahora participan en la extinción del incendio el Gobierno de Aragón, el MITECO, el Gobierno Foral de Navarra, la Diputación Provincial de Huesca y la Comarca de La Hoya de Huesca, y hoy se incorporará un helicóptero bombardero de la Generalitat de Cataluña.

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La Unidad Militar de Emergencias (UME) contará este martes con dos secciones, un total de 200 efectivos, desplegados, y en total el operativo trabajará con 400 agentes y 18 medios aéreos.

"Esperemos que a lo largo del día este incendio se pueda ir frenando y que las previsiones puedan ser mejores" para la reunión del CECOPI de las 20.30 horas.

Sobre las causas del incendio, ha señalado que las está investigando el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y se requiere tiempo para conocerlas con exactitud.

HUELGA

En otro orden de cosas, Mar Vaquero ha mencionado la convocatoria de huelga indefinida del operativo de extinción de incendios de la empresa pública autonómica SARGA a partir del 18 de agosto. Este jueves se reunirá el Departamento de Medio Ambiente y Turismo con los representantes sindicales.

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"Estamos en un momento claramente de riesgo y todos los operativos son plenamente conscientes, son grandes profesionales", ha manifestado la vicepresidenta, subrayando que "no tienen nada que ver" las reivindicaciones sindicales con los trabajos de extinción de incendios que se están llevando a término.

"Lo más importante es la profesionalidad y la responsabilidad", ha expresado Vaquero, quien ha apostado por "seguir trabajando en esa negociación". Cada Administración llevará a cabo sus correspondientes negociaciones.