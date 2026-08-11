El Ejército nigeriano rescata a 16 personas secuestradas, incluidos cuatro niños

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Nairobi, 11 ago (EFE).- El Ejército de Nigeria rescató a 16 personas, incluyendo cuatro niños, que habían sido secuestradas por hombres armados en el estado de Kogi (centro), durante una operación conjunta en la que murió un cazador local y un policía resultó herido, informaron este martes las fuerzas armadas nigerianas.

Las víctimas -entre las que había seis hombres adultos y seis mujeres adultas- fueron secuestradas el pasado domingo, cuando "criminales armados" atacaron a varios viajeros en dos carreteras del área de gobierno local de Ofu, detalló el Ejército en un comunicado difundido en X.

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Tras recibir información de inteligencia que indicaba que los secuestrados "habían sido trasladados a las inmediaciones de la comunidad de Adumu, en el área de gobierno local de Dekina", tropas del Batallón 21 lanzaron una operación de búsqueda y rescate.

En el operativo participaron también efectivos de la Marina nigeriana, la Policía, grupos de autodefensa comunitarios y cazadores locales.

Durante la operación, el equipo conjunto localizó a los secuestradores y se enfrentó a ellos "en un tiroteo", mientras los criminales, "superados por las fuerzas de seguridad", abandonaron a sus cautivos y huyeron hacia una zona boscosa con heridas de bala, según el relato del Ejército.

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Los liberados están siendo sometidos a procesos de identificación, evaluación médica y reunificación con sus familias.

El Ejército lamentó la muerte de un cazador local que participó en la operación y señaló que un agente de Policía resultó herido durante el enfrentamiento y está recibiendo tratamiento médico.

Las fuerzas armadas destacaron que el rescate muestra "la eficacia de las operaciones conjuntas entre el Ejército, otros cuerpos de seguridad y actores locales frente a los secuestros y otros delitos violentos".

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para designar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates, y que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

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A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009, así como la de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgida en 2016.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.

El pasado 6 de agosto, la Presidencia nigeriana informó del rescate de al menos 308 personas secuestradas en los estados occidentales de Níger y Kwara , en la que describió como la mayor operación de rescate llevada a cabo en un mismo día por un equipo conjunto de seguridad. EFE

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