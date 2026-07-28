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Ucrania ataca un depósito de combustible ruso a 1.300 kilómetros de su frontera

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Kiev, 28 jul (EFE).- El Ejército ucraniano atacó durante la madrugada de este martes un depósito de combustible del Estado ruso situado en la región de Udmurtia, a más de 1.300 kilómetros de la frontera con Ucrania, informó el Estado Mayor ucraniano en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La nota califica la infraestructura atacada de "estratégica" y explica que sirve para almacenar tanto combustible como otros derivados del petróleo como lubricantes que utiliza el Ejército ruso en caso de emergencias.

Las fuerzas ucranianas también alcanzaron durante la noche otro depósito de combustible situado en la península ocupada de Crimea y un almacén de drones en la región ocupada de Lugansk.

Ucrania y Rusia intercambian prácticamente cada noche ataques de larga distancia con drones y en ocasiones también misiles contra objetivos de sus respectivas retaguardias. EFE

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