La SEE cree que la designación de sede de la Agencia de Salud Pública es un paso adelante y pide su puesta en marcha

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La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha celebrado que la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) ya tenga sede tras la designación de Zaragoza anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que supone "un paso adelante, pero no obvia la necesidad de "avanzar en su puesta en marcha efectiva".

Esta decisión del Consejo de Ministros "permite resolver una de las cuestiones pendientes y supone un nuevo impulso para el desarrollo de la Agencia", ha argumentado esta sociedad científica, que considera "prioritario" seguir trabajando "en la definición de su estructura organizativa y sus procedimientos de funcionamiento y reglamento".

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A juicio de la SEE, es oportuno "garantizar una dotación presupuestaria y de personal suficiente y estable", lo que "debe asegurar la autonomía e independencia". "Estas decisiones resultan especialmente urgentes en un momento en el que las estructuras de salud pública continúan afrontando una pérdida de profesionales y una insuficiencia de recursos", ha explicado.

"La falta de inversión y la limitada aplicación de las lecciones aprendidas durante la pandemia debilitan la capacidad del sistema para desarrollar su actividad cotidiana, anticipar nuevas amenazas y responder de manera coordinada ante emergencias sanitarias", ha manifestado al respecto, para añadir que, por ello, es "especialmente importante" que la AESAP disponga, desde su puesta en funcionamiento, "de recursos humanos, técnicos y financieros acordes con la amplitud y complejidad de sus responsabilidades".

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ATRAER Y RETENER TALENTO

Además, y tras subrayar que "estos recursos deben mantenerse en el tiempo y no depender exclusivamente de la aparición de nuevas emergencias o amenazas para la salud", ha apuntado que esta "también deberá contar con capacidad para atraer y retener a profesionales altamente cualificados, así como de establecer una coordinación eficaz con las comunidades autónomas".

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"La puesta en marcha de la AESAP resulta especialmente necesaria en un contexto en el que los cambios globales han incrementado los riesgos para la salud de la población, y no solo en el ámbito de las enfermedades transmisibles", ha sostenido, por otra parte.

Al hilo, ha puesto de manifiesto que "afrontar estos desafíos exige disponer de información adecuada sobre los problemas de salud y sus determinantes, sistemas de vigilancia oportunos y eficientes, capacidad para evaluar los programas preventivos y mecanismos de coordinación territorial que permitan gestionar con rapidez y eficacia las crisis sanitarias".

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Por último, la SEE ha señalado que el funcionamiento de este organismo "contribuirá también a impulsar la equidad entre territorios y a mejorar la comunicación con la ciudadanía mediante información rigurosa y basada en la evidencia, que permita combatir los bulos y las falsas creencias y facilite la adopción de medidas preventivas por parte de la población".