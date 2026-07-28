La Comunidad celebra que los trabajos en el incendio permiten ser "optimistas" aunque sigue la "alerta máxima"

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EL consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha celebrado que los trabajos de extinción del gran incendio de la Sierra Oeste permite ahora ser "optimistas", si bien ha recalcado que se mantiene una situación de "alerta máxima" en vista de las previsiones meteorológicas adversas de cara a las próximas horas.

"Somos realmente optimistas ahora después de cómo ha evolucionado el incendio en el día de hoy, pero nos mantenemos en alerta máxima", ha manifestado el consejero en declaraciones a la prensa desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, donde previamente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había anunciado el levantamiento de confinamientos y evacuación en ocho municipios de la región.

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El consejero ha puesto en valor la profesionalidad de todos los equipos de Emergencias, que a lo largo de estos días y en las últimas horas han llevado a cabo "operaciones muy complejas con situaciones de altp riesgo". Así, ha destacado que no haya habido que lamentar ningún incidente, tampoco entre el personal de Bomberos y de la UME.

MANIOBRA SIN PRECEDENTES EN VALDEMAQUEDA

Novillo ha hecho especial hincapié en la maniobra de los Bomberos esta noche en Valdemaqueda, un municipio para el que el lunes se decretó la evacuación ante el temor del avance de las llamas. Esta noche, gracias a un dispositivo extraordinario y que "nunca había sucedido", se ha logrado hacer frente a las llamas y evitar su avance por la carretera M-537.

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El incendio tenía un "potencial de destrucción muy importante" en esta zona, y para ello se impulsó un dispositivo con todas las unidades disponibles de diez comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha explicado Novillo. Allí se hicieron trabajos con maquinaria y manuales, así como de enfriamiento con mangueras.

"Estamos hablando de que el incendio y la progresión que iba a hacer a partir del río Cofio, en esa parte norte del Pantano de San Juan, lo llevaba dirigido completamente hacia la Sierra de Guadarrama. Ayer volcamos todos los esfuerzos y todas las unidades que teníamos disponibles", ha señalado el consejero.

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Por su parte, el general jefe de la UME, el teniente general Francisco Javier Marcos, ha explicado que durante la noche se ha impulsado un "despliegue extraordinario" de unos 400 intervinientes en dos líneas sucesivas de defensa gracias a las que "se ha contenido perfectamente el avance".

Ahora mismo se ha logrado evitar el peligro en esta zona, aunque el dispositivo de emergencias sigue activo y se está lanzando agua para refrescar esta zona y evitar posibles reactivaciones del fuego. Allí las llamas cada vez son menores, si bien "la clave es durante las próximas doce horas", ha explicado el teniente general.

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