El Congreso 'The Many Pathways to Space' reunirá en Asturias a especialistas mundiales sobre exploración espacial

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A la experiencia única del eclipse que se podrá ver desde nuestra región el próximo 12 de agosto se une como antesala "un evento único y de especial relevancia que reunirá en Oviedo a los principales expertos a nivel internacional sobre la exploración espacial". Será del 5 al 7 de agosto en el Congreso The Many Pathways to Space (Los diversos caminos al espacio), un foro que nace con la intención de conectar la investigación, la industria y las capacidades tecnológicas de los territorios con los grandes retos de exploración espacial.

El evento ha sido presentado este martes por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, la Coordinadora del Congreso, Noemí Pinilla y la directora de la Fundación para la Investigación en Asturias, Mercedes Díaz.

Entre otros asuntos, el congreso analizará los desafíos vinculados a la misión Artemis y a la presencia humana sostenible más allá de la Tierra. La defensa planetaria ocupará un lugar destacado, con especialistas que trabajan en el seguimiento y caracterización de asteroides, incluido Apophis, cuyo acercamiento a la Tierra en 2029 constituye una oportunidad científica de primer orden para comprender mejor estos cuerpos y mejorar la preparación internacional ante riesgos naturales de origen espacial.

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Borja Sánchez ha indicado que esta cita convertirá Asturias en punto de encuentro de una comunidad científica e industrial de alto nivel. Así, en el palacio de Congresos se reunirá a cerca de 70 especialistas procedentes de diez países (España, Luxemburgo, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Japón, Alemania, Grecia, Turquía y Perú) y de más de treinta universidades, centros de investigación, empresas, firmas emergentes (startups) y agencias espaciales.

Más de la mitad de los participantes llegará desde fuera de la comunidad, lo que refuerza la proyección internacional del encuentro y su capacidad para generar redes de colaboración.

Entre esos participantes figuran referentes vinculados a instituciones como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), el CSIC, el German Aerospace Center (DLR), Universidad de Tokyo, Universidad de Arizona, Universidad Central de Florida o las universidades de Luxemburgo y Edimburgo. Así, la conferencia inaugural que será abierta a todo el público, correrá a cargo de Peter Worden, que fue el director del Centro de Investigación Ames de la NASA y actual presidente de la Fundación Breakthrough Prize.

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Por su parte la impulsora del evento, Noemí Pinilla, ha indicado que el mismo está pensado como un foro de colaboración de todos los participantes. "Queremos poner en la misma habitación, durante tres días, a personas que llevan décadas trabajando y han trabajado en diferentes misiones. Queremos discutir posibles ideas, ver por dónde va el futuro, cuál es la mejor interfaz para abordar los grandes retos", ha indicado.

ASTURIAS DISPONE DE CONOCIMIENTO E INFRESTRUCTURAS

Durante la presentación del evento han querido resaltar que Asturias dispone de "conocimiento, industria e infraestructuras únicas" para incorporarse a la nueva era espacial. Así ha incidido el consejero en que la comunidad ya impulsa una inversión de 1,8 millones mediante compra pública precomercial para desarrollar bancos de pruebas de nanosatélites y pequeños motores de cohete.

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Además, sus infraestructuras mineras ofrecen un valor diferencial para la investigación espacial: el pozo Santiago, en Aller, reúne condiciones para simular tubos de lava lunares y ensayar hábitats protegidos frente a la radiación.

Por su parte, en el pozo Carrio, en Laviana, el Serida investiga cultivos subterráneos en condiciones extremas. "Si queremos cultivar alimentos en el espacio, los primeros ensayos ya crecen bajo el suelo asturiano", ha apuntado Sánchez.