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Pedro Martínez avanza en Estoril y Jéssica Bouzas y Kaitlin Quevedo se despiden de Praga y Hamburgo

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El tenista español Pedro Martínez ha debutado este lunes en el torneo de Estoril (Portugal), de categoría ATP 250 y disputado sobre tierra batida, con un triunfo ante el portugués Henrique Rocha (7-5, 7-5).

El valenciano, actual número 159 del mundo y que tuvo que pasar por la fase previa, no ganaba un partido del cuadro principal en el circuito ATP desde el mes de febrero, cuando fue cuartofinalista en Buenos Aires, y este lunes pudo resarcirse, cortando una racha de seis derrotas consecutivas.

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Un solitario 'break' le valió para llevarse el primer set. Ya en el segundo, cuando sacaba para llevarse el partido con 7-5 y 5-4, perdió su saque por primera vez en la noche. Aún así, ganó 10 de los siguientes 14 puntos para cerrar la contienda en dos horas y 11 minutos. Ahora, se enfrentará en la siguiente ronda al italiano Luciano Darderi.

En cambio, la gallega Jéssica Bouzas se despidió en primera ronda del torneo de Praga, de categoría WTA 250 y disputado sobre pista dura, al perder frente a la checa Marie Bouzkova (7-5, 7-5), vigente campeona del certamen.

Tampoco pudo seguir adelante Kaitlin Quevedo, eliminada en la misma ronda del WTA 250 de Hamburgo (Alemania), celebrado sobre arcilla, frente a la ucraniana Anhelina Kalinina (7-5, 6-4).

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