Alianza Lima anuncia la salida del portero boliviano Guillermo 'Billy' Viscarra

Lima, 20 jul (EFE).- Alianza Lima anunció este lunes la salida del portero boliviano Guillermo 'Billy' Viscarra, que se había unido al equipo en 2024 y destacó en la temporada de 2025 cuando el conjunto blanquiazul eliminó a Boca Juniors en la Copa Libertadores y a Gremio en la Copa Sudamericana.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, Alianza precisó que, de mutuo acuerdo, el equipo y Viscarra han decidido "dar por finalizado su vínculo contractual".

El club del popular barrio de Matute, en el distrito de La Victoria, agradeció a Viscarra por su "profesionalismo y compromiso" durante el año y medio en que defendió su camiseta.

"Guillermo Viscarra fue una pieza importante del plantel en la temporada 2025, dejando su huella en un capítulo importante de la historia del club", indicó el comunicado blanquiazul.

Por su parte, el portero de la selección boliviana respondió, en una publicación en sus redes sociales, que "los mejores momentos fueron tantos que es imposible resumirlos en una sola publicación".

"Gracias por cada mensaje, cada aplauso y cada momento compartido. Alianza siempre ocupará un lugar especial en mi corazón", afirmó Viscarra.

El portero, de 33 años, perdió la titularidad en Alianza Lima, que se alzó con el torneo Apertura de este año, después de algunas lesiones y del viaje para unirse a la concentración de la selección de Bolivia para disputar la repesca intercontinental para el Mundial 2026, pero que su país perdió en abril pasado ante Irak.

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Alianza Lima, bajo la dirección del argentino Pablo Guede, disputó el domingo la primera jornada del torneo Clausura con una victoria por 2-1 ante Sport Huancayo y un doblete del ecuatoriano Eryc Castillo. EFE