El Supremo italiano confirma la prisión para un joyero que mató a dos atracadores

Roma, 15 jul (EFE).- El Tribunal Supremo de Italia ha confirmado este miércoles la sentencia de 14 años y 9 meses de prisión para el joyero Mario Roggero por haber asesinado a dos atracadores en 2021, en uno de los casos más mediáticos de los últimos años en el país.

Los jueces del Supremo han considerado que el acusado "no actuó en defensa propia" y, por ello, han revalidado la sentencia dictada en Apelación (en primer grado fue condenado a 17 años).

Sus abogados, Stefano Marcolini y Sergio Rovani, han asegurado ante los medios que su asistido se entregará esta misma tarde en prisión, sin especificar cuál, y han avanzado que valorarán si presentar recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

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El joyero, que actualmente tiene 72 años, ha sido condenado por matar a tiros a dos atracadores y herir a un tercero el 28 de abril de 2021 tras el asalto de su tienda en la localidad de Grinzane Cavour (norte).

Los asaltantes portaban pistolas de juguete y Roggero llegó a seguirlos disparándolos con su revólver por la calle.

El condenado siempre ha defendido que actuó en legítima defensa y empujado por el "terror" que sufría tras un robo precedente en su mismo negocio en 2015.

El caso suscitó un sonado debate público y atrajo el respaldo de políticos como el líder ultraderechista Matteo Salvini, actual vicepresidente del Gobierno. EFE