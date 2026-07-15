D-Link regresa al sector de la videovigilancia empresarial con nuevas cámaras IP y grabadores de vídeo

D-Link ha lanzado nuevas cámaras de seguridad digitales IP de exterior e interior que, junto con grabadores de vídeo (NVR), equipan sensor CMOS progresivo de 2 MP, procesan 'streaming' de vídeo y audio e incluyen tecnología de análisis, devolviendo a la compañía al sector de la videovigilancia empresarial.

La tecnológica ha compartido su intención de aportar a las pymes "una seguridad proactiva en lugar de pasiva", con lo que ha diseñado una nueva serie de cámaras enfocadas a entornos empresariales. Por un lado, en formato domo con el modelo D-Link BCD-P01, pensado para instalarse en techos o paredes y, por otro, en formato 'bullet' con el modelo D- Link BCB-P01, para integrarse en cualquier espacio.

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Concretamente, estas cámaras cuentan con un sensor CMOS progresivo de 2 Megapíxel, con lo que D-Link asegura "la máxima calidad de imagen", además, procesan el 'streaming' de vídeo y audio con el formato H.265 para mejorar la eficiencia de transmisión.

Asimismo, como ha detallado D-Link en un comunicado, ambas disponen de puerto Ethernet LAN con soporte Power Over Ethernet (PoE) para optimizar la instalación. Esto permite recibir datos y alimentación eléctrica por el mismo cable de red LAN cuando se conectan a 'switches' con puertos PoE.

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En este marco, las cámaras son compatibles con la amplia variedad de 'switches' que ofrece la compañía en su portfolio, desde 'switches' sin gestión, a gestionables que integran la funcionalidad de AutoSurveillance VLAN. Esto es, una herramienta que detecta automáticamente las cámaras y crea un segmento de red específico y aislado para las mismas, "aumentando la seguridad y el rendimiento".

Además de todo ello, D-Link también ha matizado que las cámaras ofrecen una amplia compatibilidad al soportan protocolos estándar ONVIF, con lo que "pueden integrarse en cualquier sistema de videovigilancia ya existente".

Continuando con sus capacidades, la tecnológica ha subrayado que ambos modelos de cámara cuentan con un sistema integrado de análisis inteligente de vídeo (IVS) que, más allá de reconocer movimiento o sonido, permite identificar eventos y comportamientos específicos en tiempo real.

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Por ejemplo, permite detectar el paso de vehículos, llevar a cabo un conteo de personas o detectar cruces en línea. Esto se traduce, según la tecnológica, en que las empresas puedan contar con la información precisa necesaria para mejorar sus instalaciones, además de aumentar la eficiencia operativa al evitar falsas alarmas, activando los avisos o grabaciones "solo en situaciones reales".

Como elemento clave en los sistemas de videovigilancia, D-Link ha lanzado sus cámaras junto a grabadores de vídeo. Concretamente, junto a los modelos BNR-004 (4 canales) y BNR-008 (8 canales), que combinan la compresión H.265 con procesadores de alto rendimiento para permitir grabación continua en alta definición.

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Estos grabadores han sido ideados específicamente para entornos de seguridad profesionales, con soporte de discos SATA estándar de hasta 1 TB. Asimismo, se integran con las cámaras IP de D-Link y pueden activar la grabación automática basándose en el análisis inteligente de vídeo.

Al igual que las cámaras, también soportan el protocolo estándar ONVIF, para poder integrarse con cualquier sistema. Además, ambos están equipados con salida HDMI y VGA para conectar cualquier monitor, así como puertos USB para teclado y ratón, de forma que se configuran como una solución 'All in One'.

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Con todo, las cámaras IP y grabadores de vídeo en red ya están disponibles por 64 euros para la cámara D-Link BCB-P01,70 euros para la cámara D-Link BCD-P01, 105 euros para el grabador D-Link BNR-004 y 109 euros para el grabador D-Link BNR-008.