Zelenski espera que sistema antibalístico europeo esté listo y pueda utilizarse en un año

París/Kiev, 13 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes tras la primera reunión en París de la llamada Coalición Antibalística que espera que el nuevo sistema de defensa antiaérea que se han comprometido a desarrollar Ucrania y nueve países europeos que participan en la iniciativa pueda utilizarse en un año.

Zelenski planteó este horizonte temporal para el nuevo sistema, que lleva por nombre Freyja y será creado por las principales empresas de defensa europeas a partir de un misil interceptor diseñado por la empresa ucraniana Fire Point.

"Nosotros en Ucrania tenemos el misil, pero esto es sólo una parte del sistema", explicó Zelenski a los periodistas en una rueda de prensa conjunta celebrada en la capital francesa junto con los líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido.

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Zelenski dijo también que aspira a que esta nueva tecnología con la que Europa busca reducir la dependencia de Estados Unidos en materia de defensa aérea sea producida de forma "masiva" para que pueda ofrecer protección a todo el continente.

La ucraniana Fire Point firmó recientemente un acuerdo con la alemana Hensoldt para desarrollar el sistema antiaéreo. Fire Point aporta el misil y la empresa alemana el radar para el sistema.

Ambas compañías estuvieron este lunes presentes junto a otros líderes europeos del sector de la defensa en la reunión constitutiva de la Coalición Antibalística, que está formada, además de por Ucrania, Francia, Alemania y el Reino Unido, por Países Bajos, Noruega, Suecia, Dinamarca y España.

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La OTAN y la Unión Europea (UE) también participan en el proyecto.

Zelenski señaló que Ucrania sufre actualmente un grave déficit de misiles interceptores para los sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot de los que ahora depende para protegerse de los misiles balísticos, ante los que en estos momentos es extremadamente vulnerable por la insuficiencia de suministros de proyectiles.

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El jefe de Estado ucraniano también agradeció a Francia que haya otorgado este lunes a Ucrania las licencias necesarias para producir bombas guiadas AASM y misiles tierra-aire Aster 30 y aire-tierra de largo alcance Scalp.

La semana pasada, en la cumbre de la OTAN de Ankara, el presidente de EE.UU., Donald Trump, adelantó que Washington daría las licencias pertinentes a Ucrania para que empiece a fabricar por sí misma misiles para sistemas Patriot. EFE

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