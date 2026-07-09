Fabiola Martínez responde divertida al 'tirón de orejas' de Alejandra Osborne por reírse de su padre

Lejos de la reaparición soñada para Bertín Osborne después de semanas alejado de los escenarios por una fuerte neumonía, el artista protagonizaba el aniversario del Bingo Las Vegas con una controvertida actuación en la que, lejos de demostrar su mejor nivel, desafinó en varias ocasiones e incluso necesitó la ayuda del público para mitigar sus 'gallos' en algunas de sus canciones más populares.

El programa de Telecinco 'El verano se mueve' se hacía eco de este tema y su hija Alejandra Osborne, presente en el plató, salía entre risas en defensa de su padre. "Ha estado malísimo, pobrecito. Tenéis mala leche porque habéis puesto las únicas imágenes en las que desafina. Mi padre canta que te cagas, canta ahora mejor que de joven y David Bustamante me escribió para decirme que es el mejor" ha expresado, apuntando además que "a Fabiola le voy a dar en el culo" al enterarse de que la falta de entonación del artista le había hecho gracia.

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Un 'tirón de orejas' público de la primogénita de Bertín a la exmujer de su padre, al que la venezolana ha respondido de lo más divertida. "Dile que me gusta, que me gusta" ha reaccionado con una carcajada. Además, no ha dudado en salir en defensa del cantante de rancheras asegurando que "su carrera le avala" aunque sí ha dejado claro que "yo no tengo que decir nada al respecto".