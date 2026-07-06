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Feijóo anuncia una ley nacional para que el "concebido y no nacido" tenga "repercusión económica y social"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes una ley nacional para que el "concebido y no nacido" tenga "repercusión económica y social".

"Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público. Eso lo hice en el año 2011 en Galicia. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, en responsabilidad de Gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando", ha asegurado.

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Así lo ha puesto de manifiesto Feijóo en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la a ley aprobada la semana pasada en la Comunidad de Madrid.

En este sentido, la Asamblea de Madrid aprobó el jueves, con los votos de PP y Vox, en un Pleno extraordinario la ley que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar para poder acceder a ayudas públicas.

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La región se convierte en la primera de España en establecer el reconocimiento con carácter general al concebido no nacido, ya que la normativa vigente en Galicia contempla una previsión similar, aunque circunscrita exclusivamente a las familias numerosas. En el ámbito de las competencias de la Administración regional, esta nueva norma se podrá aplicar desde que se acredite el embarazo.

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