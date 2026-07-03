Ministro de Defensa ruso inspecciona la comandancia de la Flota del Mar Negro

Moscú, 3 jul (EFE).- El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, efectuó hoy una inspección a la comandancia de la Flota del Mar Negro, en la que escuchó informes de los comandantes de esta fuerza naval emplazada en la anexionada península ucraniana de Crimea sobre la situación corriente en su zona de responsabilidades.

"El comandante de la Flota del Mar Negro, almirante Serguéi Pinchuk, informó al ministro de Defensa ruso sobre las misiones que cumple la flota, así como sobre las medidas adoptadas para mantener la preparación combativa y garantizar la seguridad en la región", indicó en Telegram el Ministerio de Defensa ruso.

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El mando castrense señaló que Belúsov marcó como "prioritario el incremento de la capacidad de combate del sistema de detección costera, así como de las fuerzas y medios para repeler ataques aéreos enemigos y proteger la infraestructura militar y civil" en momentos en que Ucrania aumenta el número de ataques de drones.

Además, el titular de Defensa se reunió con el líder crimeo, Serguéi Axiónov, y con Mijaíl Razvozháev, gobernador de Sebastopol, sede de la base naval de la Flota del Mar Negro, "para analizar la situación actual en la península".

Tras la reunión con los mandos de la comandancia, Beloúsov condecoró a efectivos de la Flota del Mar Negro que se distinguieron durante las misiones de combate en la guerra en Ucrania. EFE

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