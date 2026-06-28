Irán insiste en que Ormuz es suyo durante los próximos 30 días y exige a EEUU que contenga a Israel en Líbano

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado a Estados Unidos de que Teherán controla absolutamente todo lo que ocurre en el estrecho de Ormuz durante los próximos 30 días de negociaciones tal y como interpreta el memorándum de entendimiento con Washington firmado este mes, y ha acusado a la parte norteamericana de incumplir la primera cláusula del mismo: presionar a Israel para que se retire por completo de Líbano.

Araqchi ha realizado estas declaraciones nada más llegar a Irak, donde pasará el día de visita oficial, en medio de nuevos cruces con bombardeos con Estados Unidos y después de un acuerdo entre Líbano e Israel que ha sido repudiado por el partido milicia libanés Hezbolá, aliado estratégico de Teherán, al entender que contraviene el documento firmado por Irán y Estados Unidos.

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"Lamentablemente, la entidad sionista continúa con sus ataques aéreos en Líbano. Estados Unidos debe estar a la altura de su responsabilidad, obligar a Israel a que ponga fin a sus ataques y que se retire de las zonas que ocupa en Líbano, porque es la primera cláusula del memorándum".

El primer punto del documento no solo exige el cese de bombardeos israelíes sino que además obliga a las partes a encontrar una solución para que Israel se retire del país. El acuerdo firmado el viernes entre Líbano e Israel, no obstante, solo habla de una "retirada gradual" siempre y cuando se verifique el hipotético desarme de Hezbolá, algo que el grupo armado no tiene intención de hacer al entender que se trata de una estratagema israelí para dejar el país indefenso.

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Araqchi también ha avisado a Estados Unidos de que "el estrecho de Ormuz permanecerá bajo la supervisión y gestión total de Irán durante los próximos 30 días, y una vez eliminados todos los obstáculos, se restablecerá la capacidad total de la vía fluvial". La responsabilidad sobre el estrecho, ha añadido, recae sobre la República Islámica de Irán.

"No existe ninguna otra parte ni Estado involucrado. Esto queda totalmente claro en el memorando de entendimiento, y cualquier intervención o acción unilateral agravará la situación y retrasará la reapertura del estrecho", ha avisado.