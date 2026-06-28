China realiza una patrulla aérea conjunta con Rusia en el mar de China Oriental

Pekín, 28 jun (EFE).- Las fuerzas armadas de China y Rusia llevaron a cabo este sábado una patrulla aérea que sobrevoló el mar del Japón, el mar de China Oriental y el océano Pacífico occidental, informaron este domingo medios estatales, citando al Ministerio de Defensa del gigante asiático.

Ambos países desarrollaron la maniobra con el objetivo de "demostrar la determinación y capacidad de ambas fuerzas para salvaguardar la paz y la estabilidad regionales", según el breve comunicado compartido, que señaló que se trata de la undécima patrulla de este tipo realizada de forma conjunta.

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Un vídeo difundido por la cartera castrense muestra que en la operación participaron varios tipos de aeronaves, entre ellas el caza J-10C, el avión de ataque Su-30MKK, el avión cisterna YY-20, el avión de alerta temprana y control KJ-500A, el bombardero H-6K y bombarderos rusos Tu-95.

Ante estos ejercicios, de los cuales no se brindaron detalles concretos, Corea del Sur y Japón respondieron desplegando sus propios cazas para responder a cualquier contingencia.

Tokio y Seúl señalaron que los aviones no violaron sus espacios aéreos y el Ejecutivo nipón trasladó su profunda preocupación tanto a Pekín como a Moscú a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, según recogió la agencia taiwanesa CNA.

Las tensiones en torno a estas áreas se han intensificado en los últimos meses con un aumento de las actividades militares y de guardacostas chinos, así como con una mayor coordinación en materia de seguridad entre Japón, Filipinas y Estados Unidos.

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Hace tres semanas el Gobierno chino lanzó una "operación especial de control del tráfico marítimo" en aguas situadas al este de Taiwán, en respuesta al anuncio de Tokio y Manila de iniciar negociaciones para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas y plataformas continentales en esa región.

China mantiene un contencioso territorial con Japón en el mar de China Oriental por las islas Diaoyu o Senkaku, además de reclamar casi la totalidad del mar de China Meridional, por donde transita cerca de un tercio del comercio marítimo mundial y donde mantiene disputas con varios países del Sudeste Asiático. EFE

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