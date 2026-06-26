Suiza envía a Venezuela 80 especialistas y 8 perros para ayudar en la búsqueda de víctimas

Ginebra, 26 jun (EFE).- Un equipo suizo de rescate compuesto por 80 especialistas y 8 perros de búsqueda, acompañado de 18 toneladas de material, ha partido este viernes del aeropuerto de Zúrich con destino a Caracas para ayudar en las tareas de salvamento tras los terremotos que han sacudido el norte del país latinoamericano.

A su llegada, los equipos se coordinarán con las autoridades locales para buscar y rescatar a posibles víctimas sepultadas bajo los escombros, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores helvético a través de su cuenta oficial en X.

El equipo es organizado por la Cadena Suiza de Salvamento, en respuesta al llamamiento de internacional de asistencia lanzado por las autoridades venezolanas.

El jueves, el presidente Guy Parmelin declaró también en X que Suiza se solidarizaba con Venezuela tras los devastadores terremotos y estaba lista para ayudar en caso de que así se solicitara.