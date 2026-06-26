La música latina canadiense se organiza y conquista su espacio en los premios Juno

Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 26 jun (EFE).- La música latina canadiense logró este año un reconocimiento histórico en los premios Juno, los principales galardones musicales de Canadá, gracias a la presión de la propia comunidad para hacerse oír y convencer a la industria de que ya no podía seguir compitiendo diluida en categorías genéricas.

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El primer ganador de la nueva categoría Latin Music Recording of the Year fue el cubano-canadiense Alex Cuba, premiado por 'Índole', en una edición de los Juno que convirtió en resultado tangible una demanda que durante años había circulado entre artistas, productores y profesionales latinos del país.

Detrás de ese cambio está Speaking Non-English, una organización sin ánimo de lucro creada para identificar, desarrollar y exportar talento latino-canadiense, y presidida por el productor, mánager y músico argentino Martín Añón, quien llegó a Canadá desde Buenos Aires atraído por la escena musical de Toronto y Montreal.

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Añón explicó a EFE que el punto de partida fue la constatación de una oportunidad perdida. Canadá había atraído talento internacional a través de la inmigración, incluidos artistas y profesionales de la música, pero buena parte de esa creatividad quedaba sin traducción dentro de sellos, organismos de financiación, festivales y espacios de decisión.

"Faltaba una oportunidad para hacer algo por la comunidad latina", explicó Añón sobre el origen de Speaking Non-English, cuyo nombre surgió de una anécdota simbólica: cuando Bad Bunny ganó un Grammy y dio las gracias en español, la transmisión no tradujo sus palabras, sino que las resumió como "speaking non-English".

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Para Añón, esa frase sintetizaba un problema más amplio: la tendencia de la industria anglófona a ver la música de las diásporas como algo periférico, difícil de clasificar o ajeno a la identidad cultural dominante. "World Music es una concesión, no es inclusión", dijo al referirse al espacio en el que muchos artistas latinos competían hasta ahora.

Pero hacía falta algo más. Speaking Non-English buscó la colaboración de Charlie Wall-Andrews, profesora de Industrias Creativas de la Universidad Metropolitana de Toronto (TMU, por sus siglas en inglés), para producir el informe 'Understanding The Barriers and Opportunities of The Latin Music Community In Canada' en 2024.

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Wall-Andrews explicó a EFE que el estudio fue un proyecto "comprometido con la comunidad", basado en encuestas y grupos de discusión con artistas y profesionales latinos de la industria musical canadiense.

Su conclusión principal fue que la comunidad no se sentía "ni apoyada ni vista", pese a la fuerza global de la música latina y a la existencia de talento en Canadá.

El informe aportó datos que permitieron convertir una percepción compartida en un argumento ante la industria. Según el estudio, el 85 % de los encuestados consideraba que las contribuciones de los artistas latino-canadienses no estaban suficientemente reconocidas.

También señaló que, entre 2018 y 2023, la música latina representó el 20 % de las candidaturas y el 40 % de los nominados en la categoría Global Music de los Juno.

Pero Añón añadió que el estudio no solo demostró la importancia cultural y comercial de la música latina en Canadá. También probó que la comunidad tenía capacidad de organización, presión y ejecución.

"No sé si hubo un dato en el estudio que realmente hizo que la categoría saliera adelante. Creo que fue una señal política en el sentido de que estamos organizados y podemos ejecutar de determinada forma", afirmó.

Ese punto fue clave para superar una de las reservas habituales de las grandes instituciones musicales: crear una categoría que luego no tenga participación suficiente.

El resultado fue la inclusión de Latin Music Recording of the Year en los Juno.

Para Catherine Moore, profesora de la Facultad de Música de la Universidad de Toronto y especialista en industria musical, los Juno tienen una dimensión que va más allá del premio. Forman parte, según explicó a EFE, de la tradición canadiense de protección y definición de una identidad cultural propia, vinculada a las reglas de contenido canadiense y al esfuerzo histórico por diferenciarse del mercado estadounidense.

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Por eso, la nueva categoría plantea también una pregunta sobre qué significa ser canadiense en una industria cada vez más diversa.

Moore recordó que los Juno, a diferencia de los Grammy, están ligados a requisitos específicos de elegibilidad canadiense, lo que convierte la presencia latina en una discusión sobre pertenencia cultural, no solo sobre género musical.

El beneficio potencial para Canadá va más allá del gesto simbólico. El informe de TMU y Speaking Non-English sostiene que apoyar a los artistas latino-canadienses puede generar empleo, abrir mercados, impulsar el turismo cultural y reforzar la capacidad del país para exportar talento hacia América Latina, España y otras comunidades de la diáspora.

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Añón dijo que Canadá podría convertirse en una plataforma internacional para la música latina si incorpora a más profesionales capaces de entender esos mercados y si transforma el reconocimiento en inversión, giras, equipos de trabajo, festivales y desarrollo artístico. EFE