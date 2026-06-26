Exteriores eleva a 4 los españoles fallecidos y mantiene en 99 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela

La cifra de españoles muertos en el doble terremoto que sacudió este 24 de junio Venezuela ha aumentado a cuatro, según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que la cifra de españoles a los que no se ha conseguido localizar por ahora se mantiene en 99.

Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había informado de que eran tres los fallecidos y había trasladado sus condolencias a familiares y amigos, además de detallar que la cifra de los españoles sin localizar, de los alrededor de 200.000 que residen en Venezuela, "ha ascendido a 99".

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Según Albares, "también hay cuatro españoles localizados pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos".

Por otra parte, el ministro ha señalado que se prevé "poder repatriar a un grupo de turistas españoles que se encuentran bloqueados en estos momentos en Venezuela en el avión militar" que ha llevado a Venezuela a los rescatistas de la UME y la Comunidad de Madrid así como a personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

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Desde Exteriores han detallado que la idea es poder traer de regreso a España en el avión fletado por el Ministerio de Defensa a "españoles en tránsito en Venezuela o aquellos con necesidades especiales" para lo que la Unidad de Crisis está ya trabajando para localizarles.

El avión ha aterrizado ya en la ciudad de Valencia, situada a algo más de 170 kilómetros al oeste de Caracas y a unas dos horas en coche. El aterrizaje se ha producido en esta localidad ya que el aeropuerto internacional Maiquetía de la capital resultó dañado por los temblores.

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"La Embajada y el Consulado de España en Caracas y la Unidad de Emergencia Consular en los servicios centrales del Ministerio siguen plenamente volcados en localizar y apoyar a los españoles en Venezuela", ha asegurado su titular.

El ministro ha indicado que "todos los teléfonos de emergencia consular de los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada y del Consulado Español en Caracas están plenamente operativos" y ha vuelto a hacer un "llamamiento" a los españoles que no estuvieran censados y se encontraran en tránsito en el país a que se pongan en contacto. Los teléfonos de emergencia son: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

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Asimismo, el Consulado ha sugerido en redes sociales a quienes se hayan visto afectados por los seísmos y carezcan de alojamiento que acudan "al centro español más cercano a su residencia". "En el caso de Caracas puede acudir a la Hermandad Gallega de Caracas o al Hogar Canario", donde deberán "presentar pasaporte español o DNI".

AECID CANALIZA AYUDA A TRAVÉS DE CRUZ ROJA

En otro orden de cosas, Albares ha informado de que la AECID ha movilizado ya un paquete inicial de un millón de euros a través de la Federación Internacional de Cruz Roja (FICR) para "atender las necesidades más inmediatas del pueblo hermano de Venezuela".

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Además, España contribuye, a través de la AECID, a los fondos de respuesta de emergencias de la propia FICR y de la Oficina de Emergencias de Naciones Unidas (OCHA), que han puesto a disposición de la respuesta de emergencia en Venezuela 2 millones de francos suizos (casi 2,17 millones de euros) y 15 millones de dólares (unos 13,15 millones de euros) respectivamente, ha precisado.