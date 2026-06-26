El periodista Jon Rivas publica 'Breve historia del Tour de Francia' ante el inicio de la ronda en Barcelona

El periodista Jon Rivas publica el libro 'Breve historia del Tour de Francia', editado por Libros de Ruta, una recopilación de crónicas que atrapan la esencia de la ronda gala, cuya próxima edición arrancará el próximo 4 de julio desde Barcelona y concluirá el 26 de ese mismo mes en los Campos Elíseos.

El autor ha plasmado en esta obra un recorrido completo por la historia de la carrera ciclista más importante del mundo, partiendo de la base de las numerosas columnas y crónicas que redactó para los distintos medios de comunicación en los que ha trabajado.

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La obra ha recopilado las hazañas y desventuras de los más grandes ciclistas de la historia, repasando tanto las primeras ediciones de la 'Grande Boucle' como las pruebas más recientes que el propio cronista pudo cubrir en directo.

Rivas ha aportado una perspectiva privilegiada fruto de sus 17 años como enviado especial, durante los cuales ha cubierto la prueba desde dentro para cabeceras de prestigio como 'El Mundo', 'El País' y 'El Correo'.

En sus páginas, el escritor ha descrito la ronda francesa como una adicción y se ha sumergido en sus historias grandes y pequeñas, rescatando episodios históricos como la caótica edición de 1904, la muerte de Francisco Cepeda o la épica y violenta vida de figuras como Henri Pélissier.

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El texto homenajea a los trabajadores invisibles de la carrera como mecánicos y masajistas, y ha reencontrado al aficionado con grandes mitos del ciclismo como Eddy Merckx, Miguel Induráin o Federico Martín Bahamontes.

Del mismo modo, el autor ha incluido hitos y curiosidades de la leyenda moderna del ciclismo, entre los que figuran el ascenso a pie de Chris Froome en el Mont Ventoux, el récord de victorias de etapa de Mark Cavendish o las actuaciones de Tadej Pogacar.

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Nacido en Bilbao en 1959 y licenciado en Ciencias de la Información, Jon Rivas cuenta con una dilatada trayectoria profesional en la que destaca su labor de 26 años como jefe de Deportes de la edición vasca de 'El Mundo'.

Como autor, ha dejado constancia de su pasión por el pedal en obras como 'En París se han vuelto locos' (2014), 'Héroes del Tour Siglo XX' (2018), donde glosa las hazañas de pioneros y mitos como Bahamontes, Ocaña, Delgado e Induráin, o Alejandro Valverde la leyenda del imbatido (2017).

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También es coautor de la biografía de la gran campeona Joane Somarriba. Seguidor del Athletic Club -sobre el que también ha escrito extensamente-, Rivas combina en este nuevo libro su experiencia de veterano en las carreteras francesas con ese estilo cercano, riguroso y siempre literario que ayuda a entender el deporte más allá de los resultados.