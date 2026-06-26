El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament activa una campaña tras el terremoto de Venezuela

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupamente ha activado una campaña para las víctimas del doble terremoto en Venezuela, con el objetivo de canalizar la ayuda de los ayuntamientos y la ciudadanía catalana al país latinoamericano.

La entidad está monitorizando la evolución de la emergencia y trabajando en la identificación de posibles actuaciones de emergencia y postemergencia que permitan apoyar a la población afectada, informa en un comunicado de este viernes.

El presidente del Fons, Jordi Cuadras, ha apuntado que el Fons ha activado la respuesta urgente "con un firme compromiso de ayudar", desde los municipios de Catalunya, a la recuperación y reconstrucción de Venezuela.

Ha instado a ayuntamientos, administraciones supramunicipales y entidades a no impulsar iniciativas de recogida y envío de materiales, porque "obstaculiza que la ayuda llegue a tiempo y se pierde la oportunidad de ser útiles".

Para garantizar un mejor impacto y eficacia de la ayuda, desde la asociación se recomienda hacer donativos económicos a organizaciones especializadas y de referencia, priorizando aquellas cuyo trabajo sobre el terreno pueda contrastarse.