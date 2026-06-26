Detenido en Montenegro un iraní reclamado por EEUU por su presunto papel en "ataques informáticos masivos"

Las autoridades de Montenegro han anunciado la detención de un hombre de nacionalidad iraní sospechoso de ataques informáticos que causaron daños en infraestructuras en Estados Unidos por valor de 3.400 millones de dólares (cerca de 2.980 millones de euros), una operación que se habría llevado a cabo con la cooperación del FBI.

La Policía montenegrina ha indicado en un comunicado que el sospechoso, identificado como A.B., de 39 años y con nacionalidad iraní y turca, fue detenido el jueves en la localidad costera de Kotor, a orillas del mar Adriático, tras una solicitud de arresto emitida por las autoridades del país norteamericano.

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Así, ha detallado que el detenido está acusado de "conspiración para cometer fraude informático", "piratería informática" y "robo de identidad", cargos por los que es requerido por un tribunal de la ciudad estadounidense de Nueva York.

La Policía ha resaltado que el hombre habría llevado a cabo desde 2013 "ataques informáticos masivos" contra "más de 150 universidades en Estados Unidos", lo que habría provocado daños estimados en más de 3.400 millones de dólares. Los datos robados habrían sido entregados a la Guardia Revolucionaria de Irán y otros "usuarios iraníes", "incluidas universidades de Irán".

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Por otra parte, ha destacado la "excelente cooperación" entre las autoridades de Montenegro y el FBI y ha manifestado que durante tres años estas labores han permitido detener a siete personas en el país europeo que eran buscadas por las autoridades de Estados Unidos.