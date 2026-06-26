Cadena perpetua para autor atentado con 6 muertos contra mercadillo navideño en Alemania

Berlín, 26 jun (EFE).- El autor del atentado contra un mercadillo de Navidad en la ciudad alemana de Magdeburgo (este), que en diciembre de 2024 causó seis muertos, entre ellos un niño de nueve años, y más de 330 heridos, fue condenado este viernes a cadena perpetua, con la posibilidad de que se le imponga reclusión preventiva una vez cumplida la pena.

La Audiencia Provincial de Magdeburgo impuso así la pena máxima posible al acusado, el médico saudí Taleb al Abdulmohsen, de 51 años, por seis delitos de asesinato, aunque no respondió en su totalidad, a pesar de determinar la especial gravedad de la culpa, a la demanda de la Fiscalía, que pedía que se dictara ya este viernes su reclusión preventiva una vez cumplida la pena.

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El hombre, que vivía desde 2006 en el estado federado de Sajonia-Anhalt y ejercía como médico, condujo en la tarde del 20 de diciembre de 2024 un BMW X3 de alquiler de manera deliberada contra la multitud que se encontraba en el mercado navideño de Magdeburgo.

El acusado fue condenado, además, por múltiples intentos de asesinato y lesiones físicas graves.

Según la Fiscalía General, el acto había sido planeado desde hacía tiempo, pero el acusado no perseguía objetivos ideológicos serios.

"Al acusado sólo le importaba y le importa él mismo", afirmó el fiscal jefe Matthias Böttcher en su alegato final.

Según la acusación, el hombre, que fue detenido inmediatamente después del atropello masivo, actuó por venganza al sentirse injustamente tratado después de haber perdido un proceso ante la Audiencia Territorial de Colonia contra miembros de una organización secular de ayuda a los refugiados.

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Un perito psiquiátrico certificó, además, que el acusado padecía un trastorno narcisista de la personalidad.

Durante el juicio, el acusado admitió haber planeado un atentado y haber conducido el coche, pero negó haber atropellado a personas de forma deliberada, y no mostró ningún tipo de arrepentimiento, remordimiento ni reflexión, según le recriminó la Fiscalía General.

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Además, las declaraciones del autor del atentado durante el juicio fueron confusas en repetidas ocasiones, con divagaciones inconexas y teorías conspirativas.

Durante el juicio, que concluye este viernes en su jornada 41 con la lectura de la sentencia, el tribunal escuchó a un total de 109 testigos y ocho peritos.

Un total de 204 afectados se presentaron como acusación particular, representados por unos 40 abogados.

El proceso, que comenzó el 10 de noviembre del año pasado, se celebró en un edificio temporal erigido específicamente para este juicio, con una superficie de 4.700 metros cuadrados, la sala como tal con una capacidad para unas 700 personas y los más elevados requisitos de seguridad.

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