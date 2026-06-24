Tres enfermeros que atendieron a Maradona antes de su muerte declararán en el juicio

Buenos Aires, 24 jun (EFE).- Tres enfermeros que asistieron a Diego Armando Maradona durante sus últimos días declararán este jueves en el juicio que busca determinar responsabilidades por el fallecimiento del legendario futbolista argentino, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda a las afueras de Buenos Aires.

Daiana Loreley Cáceres, Aldo Arnez Zenteno y Tamara Débora Mansilla fueron convocados como testigos por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, para brindar detalles sobre la atención que recibió Maradona durante sus últimas dos semanas de vida en la vivienda en la que recibía atención domiciliaria tras una intervención quirúrgica en la cabeza.

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Los tres enfermeros formaron parte del equipo que asistía al astro en el domicilio, aunque no están imputados en la causa.

Durante aquellos días, varios profesionales se alternaron los cuidados de Maradona, pero, tras una reorganización del esquema de trabajo, quedaron a cargo de su cuidado Ricardo Almirón y Gisella Dahiana Madrid, ambos acusados por la muerte del ídolo argentino.

Según se conoció durante el juicio, los enfermeros tenían indicaciones de acercarse a Maradona principalmente para suministrarle la medicación, por no para realizarle controles de signos vitales.

Además de los tres enfermeros, está previsto que declare nuevamente Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, quien ya ha comparecido en varias oportunidades ante el tribunal.

Según adelantaron fuentes judiciales a EFE, Luque exhibirá correos electrónicos que, según asegura su defensa, demostrarían que el médico clínico Pedro Di Spagna contaba con la historia clínica de Maradona, en contraposición con lo declarado por el propio especialista durante la audiencia del martes, cuando aseguró que nunca tuvo acceso a ese documento.

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En la víspera, Luque intentó nuevamente desligarse del rol de médico de cabecera del exfutbolista y enfatizó que la atención clínica del paciente en aquella vivienda estaba a cargo de Di Spagna y de la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina privada Swiss Medical, Nancy Forlini, ambos imputados en esta causa.

Di Spagna afirmó en la audiencia que actuó únicamente como "médico interconsultor" y negó haber tenido responsabilidad en las decisiones médicas que derivaron en el traslado de Maradona a una vivienda tras su operación por un hematoma subdural en la cabeza.

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"Yo nunca me presenté como el médico de Maradona, nunca emití una nota periodística, nunca tomé el rol de médico de Maradona", aseguró ante el tribunal.

Además de Luque, Di Spagna y Almirón son juzgados en este proceso el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.

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La enfermera Madrid será juzgada en un proceso paralelo. EFE