Minera denuncia atentado en yacimiento de Pataz, en norte de Perú, que deja dos heridos

Lima, 24 jun (EFE).- La peruana Minera Poderosa denunció este miércoles un atentado con explosivos en la unidad productiva Santa María, ubicada en la provincia de Pataz, declarada en emergencia por la incidencia de casos de extorsión y sicariato en esta zona del norte del país, que ha dejado dos trabajadores heridos y daños materiales.

La compañía extractora de oro explicó que desconocidos lanzaron una mochila con explosivos por encima del muro perimetral de sus instalaciones y que dos trabajadores de una empresa contratista sufrieron lesiones auditivas.

Ambos fueron atendidos de inmediato y trasladados de emergencia a la ciudad de Trujillo, capital de la región de La Libertad, donde reciben atención especializada, indicó Minera Poderosa en un comunicado.

La detonación también provocó daños en la infraestructura de varias áreas administrativas de la empresa.

Poderosa expresó su más enérgica condena frente al nuevo "acto terrorista que pone en riesgo a nuestro equipo de trabajo e infraestructura" e instó a las autoridades a adoptar acciones firmes y efectivas para detener la "escalada de violencia relacionada a la minería ilegal" que viene afectando a Pataz y otras regiones del país.

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Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su condena contra el ataque sufrido por Poderosa y alertó que los operadores de la minería ilegal y sus socios, las organizaciones criminales, buscan convertir a Pataz en una "zona liberada" para poder realizar sus actividades ilegales.

"No se puede tolerar que la criminalidad asociada a la minería ilegal continúe amenazando la seguridad de los habitantes de la provincia de Pataz y de los trabajadores de las empresas mineras formales, a pesar de la declaratoria de emergencia y de la presencia de efectivos militares y policiales", anotó el gremio del sector.

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La SNMPE advirtió que estos grupos criminales ya no solo atacan y asesinan a trabajadores mineros en los socavones, sino también ahora buscan destruir la infraestructura de los campamentos y oficinas administrativas de las compañías mineras, generando zozobra y temor en los colaboradores y proveedores de la empresa.

En tal sentido, afirmó que el Gobierno debe focalizarse en la tarea de garantizar la vida y seguridad de todos los peruanos, así como enfrentar con firmeza a la minería ilegal que vulnera los derechos humanos, el ambiente, el derecho al trabajo, así como la imagen del Perú como destino de inversión.

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Los casos de ataques armados, secuestros y extorsión en las zonas de extracción de oro, como Pataz, llevaron al gobierno peruano a declarar el estado de emergencia en 2023 en esa provincia norteña para encargar el control interno a la Policía Nacional con apoyo de las fuerzas armadas y combatir a las bandas del crimen organizado que se han asentado en el lugar tras el incremento del precio internacional del oro. EFE