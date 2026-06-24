Iván Romeo y Abel Balderstone defienden título en el Campeonato de España en Sabiñánigo

Los corredores Iván Romeo (Movistar Team) y Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) tratarán de defender los títulos en ruta y crono conquistados en Granada en 2025 en el Campeonato de España de ciclismo, que se disputa en Sabiñánigo desde este jueves y hasta el próximo domingo sobre 211 y 30,8 kilómetros, respectivamente.

La crono élite masculina se desarrollará sobre un recorrido de 30,8 kilómetros y 370 metros de desnivel, que incluirá unos 10 primeros kilómetros que pican constantemente hacia arriba y un repecho en el último tercio que podría ser clave a la hora de decidir el campeón nacional.

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A diferencia de Granada 2025, en el que los ganadores se dilucidaron sobre una cronoescalada en la que brilló Abel Balderstone, entre los candidatos también este año, la edición 2026 volverá a ser favorable a los mejores rodadores, entre los que destaca un año más la presencia de Iván Romeo, campeón del mundo sub-23 de la disciplina; Raúl García Pierna (Movistar), campeón de España en 2022 y que llega en una extraordinaria condición tras su gran Tour Auvergne-Rhône-Alpes; o David de la Cruz (Pinarello-Q36.5), campeón en 2024.

Cabe destacar también la presencia de otros grandes rodadores como Xabier Mikel Azparren (Pinarello-Q36.5), Pablo Castrillo (Movistar) o Igor Arrieta (UAE). En la crono también se podrá ver en acción a jóvenes talentos como los ciclistas de Lidl Trek Eñaut Urkaregi y Héctor Álvarez o Adriá Pericas y Pablo Torres (UAE).

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Las pruebas en línea de esta edición 2026 del Campeonato de España se vertebrarán en torno a un circuito de 26,5 kulómetros con 445 metros de desnivel, que partirá y finalizará en Sabiñánigo y atravesará las localidades de Larrede y Sanegüe.

Este bucle, de perfil escarpado y sin prácticamente un metro llano, tendrá como principal ascensión la subida a Latas, de 3,3 kilómetros y un 4,8 por ciento de pendiente media. Los ciclistas élite UCI-élite darán cinco giros al circuito más el tramo de apertura para acumular un total de 211 kilómetros y 3.160 metros de desnivel.

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El Movistar Team, con el vigente campeón Iván Romeo a la cabeza, se antoja un año más como el principal favorito al título. Además de Romeo, Movistar contará, entre otros, con las bazas de Roger Adrià, podio en 2025, o ciclistas que están mostrando un gran golpe de pedal como Raúl García Pierna o Carlos Canal.

Junto a los ciclistas telefónicos tratarán de pelear por el maillot de campeón nacional otros potentes equipos como Burgos BH, con el bicampeón Jesús Herrada a la cabeza, Caja Rural-Seguros RGA, con el podio 2025 Fernando Barceló, Euskaltel Euskadi, Kern Pharma o Polti-Visit Malta.

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Además, destaca la presencia de Cofidis con el campeón de España 2024 Álex Aranburu junto a Ion Izagirre y Sergio Samitier; la presencia de los Q36.5 con De la Cruz y Camprubí a la cabeza; el trío de UAE Arrieta, Torres y Pericas. Ciclistas rápidos como Héctor Álvarez, Pau Miquel o Pau Martí también podrían jugar sus bazas en caso de una llegada numerosa.

En Sabiñánigo también se pondrán en juego los títulos élite de ruta y crono, con presencia de destacados ciclistas amateur como los hermanos Bennassar o Eloy Teruel. Como novedad en esta edición, el Campeonato de España será también escenario en paralelo del Campeonato de Andorra y del Principado de Mónaco. El ciclista monegasco Víctor Langelotti (Netcompany Ineos) será también un hombre a seguir tanto en la crono como en la prueba en línea.

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