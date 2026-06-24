Irán reitera que no hay planes para inspecciones de instalaciones ni material nuclear

Las autoridades de Irán han reiterado este miércoles que no hay planes para inspecciones de instalaciones nucleares atacadas durante la guerra ni del material nuclear que posee Teherán, criticando a Estados Unidos por "crear un hecho consumado mediante el ruido mediático".

En un mensaje en redes sociales, el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, ha incidido en que durante la cumbre celebrada en el complejo de lujo de Burgenstock, en Suiza, para avanzar en el acuerdo final con Estados Unidos no se celebró ninguna reunión con el director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, "a pesar de su solicitud".

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"Tampoco existe ningún plan para permitir el acceso a las instalaciones que fueron objeto de ataques ni a los materiales nucleares", ha señalado el alto cargo de Exteriores, negando así las declaraciones de lado estadounidense que insisten en que habrá inspecciones inminentes y que Teherán "ha aceptado totalmente el mayor nivel de inspecciones nucleares" como parte de su diálogo para un acuerdo final.

De este modo, Gharibabadi ha insistido en que estas cuestiones "solo serán examinadas y resueltas en el marco de un acuerdo final", recalcando que será resultado de una "acción práctica de la otra parte para poner fin a todas las sanciones", en una nueva referencia de lado de Teherán a que solo avanzará ante el cumplimiento de los compromisos contenidos en el acuerdo preliminar.

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Este mismo miércoles, Grossi ha asegurado que las inspecciones en las centrales nucleares en Irán comenzarán "pronto", en medio de las discrepancias sobre el proceso entre Teherán y Washington. Estas inspecciones "deben ser llevadas a cabo", ha indicado en rueda de prensa desde Japón donde ha visitado la central nuclear de Fukishima. "Estamos analizando cómo y dónde realizarlas, pero empezaremos pronto las inspecciones", ha subrayado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes en que el OIEA llevará a cabo inspecciones nucleares en Irán como parte del acuerdo, apuntando a que estas tendrán lugar "en el momento oportuno", tras incidir en que Irán ha acordado "someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel" durante un periodo "infinito".

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