El Teatro Real cierra la temporada 25/26 con el fuego y la venganza de 'Il Trovatore', el "mayor éxito" de Verdi

El Teatro Real cerrará su temporada 2025-2026 con 'Il Trovatore', de Giuseppe Verdi, el "mayor éxito" del compositor italiano, que regresa al coliseo madrileño tras su puesta en escena en 2019. La obra se estrenará el próximo lunes 29 de junio y se ofrecerán un total de 17 funciones hasta el 20 de julio.

Así lo ha detallado en rueda de prensa el director musical del Teatro Real, Nicola Luisotti, que ha reivindicado la importancia de 'Il Trovatore' dentro de la denominada trilogía popular de Verdi, formada junto a 'Rigoletto' y 'La Traviata'.

"'Il Trovatore', respecto a 'La Traviata' o a 'Rigoletto', es la más importante como concepción musical y teatral. Esta obra condicionó a los futuros compositores de toda Europa. 'Il Trovatore' es el mayor éxito de Verdi", ha señalado.

Luisotti ha relatado el trabajo de investigación realizado sobre la partitura original conservada en el Archivo Ricordi y ha reivindicado la necesidad de estudiar en profundidad las fuentes históricas para acercarse a la intención del compositor. "Antes de ser director de orquesta soy un estudioso. Estudio muchísimo", ha afirmado.

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En este sentido, ha recordado que descubrió que el manuscrito presenta páginas incompletas y espacios en blanco. "Verdi no tenía tiempo para escribir todo, era diferente a Wagner o a Mozart. Verdi escribía una parte que llamaba esqueleto y no escribía una nota musical sin tener todo el texto. Es un procedimiento que solo un genio absoluto puede hacer", ha destacado.

Por su parte, el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, ha explicado que la elección de 'Il Trovatore' para clausurar la temporada responde a la voluntad de programar en julio títulos de gran popularidad entre el público. "Intentamos que el título tenga algo de gusto masivo, una cierta celebración festiva", ha indicado.

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Además, ha recordado el "enorme" impacto que tuvo la ópera desde su estreno en 1836 y ha asegurado que en la actualidad resulta difícil comprender hasta qué punto fue popular en el siglo XIX. "Es una obra que tuvo un éxito impresionante que dio la vuelta al mundo", ha precisado. Asimismo, ha aseverado que durante años llegó a acumular un número de representaciones superior al del resto de óperas de Verdi juntas.

FUEGO, DOLOR Y SED DE VENGANZA

En la ópera se entrecruzan dos líneas argumentales: la sed de venganza de la gitana Azucena, cuya madre e hijo han muerto en la hoguera, y el triángulo amoroso en el que Leonora es disputada por dos pretendientes enemigos, que representan a familias, clases e idearios opuestos.

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La escenografía corre a cargo de Francisco Negrín, que ha defendido una lectura de la obra centrada en la incapacidad de los personajes para desprenderse de su pasado. "Es una ópera sobre el hecho mismo de que los seres humanos son incapaces de vivir el presente porque siempre están atados al pasado", ha manifestado.

Según ha explicado, todos los personajes de la obra están marcados por "recuerdos, remordimientos o deseos de venganza que condicionan sus decisiones", mientras que el fuego se convierte en el gran elemento simbólico del montaje por su relación con el trauma que persigue a Azucena.

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Una de las claves de la producción ha sido hacer visibles en escena los "fantasmas del pasado" que aparecen constantemente en el relato, con el objetivo de convertir en acción dramática unos acontecimientos que, en gran medida, son narrados por los personajes.

En el elenco sobresale la soprano Marina Rebeka, que ha definido a Leonora como un personaje "muy vivo, muy joven, lleno de amor, esperanza y vida", cuyo recorrido culmina en el sacrificio por las personas a las que ama. Asimismo, ha destacado la gran exigencia vocal del papel, que combina momentos de lirismo con pasajes de coloratura a lo largo de toda la ópera.

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Junto a ella estará el tenor polaco Piotr Beczala, encargado de interpretar a Manrico, que ha destacado la complejidad psicológica de un personaje que oscila constantemente entre el amante y el guerrero. "La magia está en mantener el equilibrio entre esas dos vertientes", ha comentado.

El cantante ha agregado que Manrico es "víctima de las intrigas de Azucena" y ha subrayado que Verdi logra explicar todas las complejidades de la trama a través de la música. "Todo está en la música. Él pone todas las emociones de forma extremadamente precisa", ha señalado.

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Por último, el tenor ha recibido el Premio Teatro Real en su cuarta edición, entregado por el director musical Luisotti. "Muchas gracias por este premio, realmente estoy emocionado", ha apostillado.