Google lanza Android 17 y ya se pueden actualizar todos los Pixel compatibles

Google ha lanzado Android 17, que ya está disponible para su descarga desde este martes para todos los Pixel desde la serie Pixel 6 en adelante, con funciones como las burbujas de aplicaciones para la multitarea, el uso de datos biométricos para marcar un dispositivo como perdido en Find Hub y nuevos controles parentales.

El gigante tecnológico, tras liberar la actualización de Pixel de junio, ha publicado en su blog todas las novedades de la actualización del sistma operativo, que sigue la hoja de ruta modificada el año pasado, cuando adelantó el lanzamiento de Android 16 a junio de 2025.

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Android 17 se presenta con novedades como la mejora de la multitarea con las 'apps' que ahora pueden flotar en la pantalla con la función conocida como 'Burbujas', un rediseño completo de los botones de 'Ajustes Rápidos', nuevas opciones para la experiencia de grabar la pantalla, mejoras estrictas para la privacidad y la ubicación, y la seguridad contra robos.

La nueva función de burbujas no es algo nuevo en Android, ya que Samsung ofrecía esta experiencia con las 'apps flotantes' desde One UI 1.0 en 2018 y la ha ido actualizando para modernizarla con los gestos rápidos en One UI 5.0 en 2022.

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Con unos toques rápidos se pueden minimizar o maximizar las 'apps' que se han transformado en burbujas y así dinamizar la multitarea en los Pixel y los próximos móviles que se actualicen a Android 17.

Aparte de mejorar la experiencia de la multitarea, el grabador de pantalla ahora cuenta con la opción 'Reacciones en pantalla', que permite añadir un vídeo tipo selfi a la captura. La otra novedad de la grabadora es la nueva interfaz con forma de píldora flotante.

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Por lo que respecta a la privacidad, hay dos novedades importantes. Una son las casillas de verificación para elegir entre ubicación precisa o aproximada (se puede incluso otorgar esta opción para que solo se use una vez) y la posibilidad de elegir los contactos específicos a los que las aplicaciones pueden acceder.

Google no se ha olvidado de mejorar el rendimiento desde el 'software', y ha integrado las limitaciones de memoria por 'app' para "asegurar que las aplicaciones nunca consuman demasiada RAM", y con la idea de mejorar la batería.

De entre todas las novedades que llegan con Android 17 quedan varias relacionadas con la seguridad del sistema y contra robos. Se ha mejorado la función de Detección de Amenazas en Vivo, que ahora es capaz de bloquear una mayor cantidad de aplicaciones sospechosas y estafas

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La tecnológica también ha optimizado la seguridad del móvil al reducir el número de intentos para introducir el PIN y se han ampliado los tiempos de espera entre intentos fallidos. Otra de las novedades en este sentido es la posibilidad de exigir el uso de datos biométricos al marcar un dispositivo como perdido en Find Hub.

Google también ha puntualizado las mejoras en los controles parentales de Android, entre las que se incluyem un proceso de configuración unificado y simplificado, límites de tiempo por 'app' más flexibles, acceso supervisado a YouTube de forma escalonada, mayor control sobre las aprobaciones de compras y descargas en la Play Store, y la integración profunda en el ecosistema (Google TV y Chromebooks).

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LAS PEQUEÑAS NOVEDADES DE ANDROID 17

Aparte de las novedades principales, y como suele hacer el gigante tecnológico, Android 17 viene cargado de pequeños detalles que mejoran la experiencia general de uso de un móvil Android.

Cabe destacar algunos cambios visuales, como sucede con la capacidad de ocultar los nombres de las aplicaciones en la pantalla de inicio, o los indicadores de privacidad con pequeños contenedores que consiguen que se distinga mejor si está activo el sensor de la cámara, el micrófono o el de ubicación.

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Hay otros detalles llamativos como el efecto de cristal relacionado con el lenguaje de diseño Material 3 Expressive, que deja ver el fondo translúcido cuando se utilizan los botones de volumen, ciertas animaciones que cuentan con mejores transiciones y rebotes, y la posibilidad de forzar la activación del tema oscuro por aplicación.

Hay otra serie de nuevas funciones entre las que se encuentran 'Pause Point', que lanza una pantalla de advertencia cuando se abre una 'app' que se ha marcado como adictiva en 'Bienestar Digital'; los emojis en 3D (ya con casi 4.000 emojis); el bloqueo de 'apps' nativo con huella digital o PIN; y el modo de pantalla dividida 90:10, que se inspira en Open Canvas del software de OnePlus, para la multitarea.

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Para el 'gaming', los usuarios de los Pixel ya pueden acceder al modo de juego 50/50 para dispositivos plegables, que permite adaptar la mitad superior de la pantalla para mostrar el juego al completo y la inferior para transformarla en un 'gamepad' táctil. Además, se incluye el mapeo de botones nativo si se conecta un mando físico.

Hay dos novedades para el apartado de la conectividad. Ahora se detectan y se transfieren archivos con dispositivos iOS de una forma más rápida, y se lanza la función de continuidad para "empujar" lo que se está haciendo en el móvil hacia otro dispositivo cercano compatible.

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Google también ha hecho algunos cambios en los ajustes y la organización interna del sistema con menús más compactos en el diseño de las listas del menú de ajuste. Las opciones de Cuentas y copia de seguridad ahora aparecen en un solo apartado, hay un nuevo volumen independiente para el Asistente de Google, y se ha introducido la opción de cerrar la ventana de huella digital para cancelar el proceso.

La actualización a Android 17, si no ha aparecido como una notificación para pasar a la descarga de la misma, también está disponible al pulsar en 'Comprobar actualización' desde Ajustes, luego en Sistema y finalmente en Actualización del sistema.