La UE pide a Israel retirarse de territorio de Líbano tras los bombardeos contra Tiro

La Unión Europea ha reclamado este martes a Israel que retire sus tropas de territorio libanés y respete plenamente el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Líbano, después de la nueva oleada de bombardeos contra la ciudad de Tiro, que han dejado al menos nueve muertos tras una orden de evacuación emitida por el Ejército israelí.

"La posición de la Unión Europea es muy clara. El acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Líbano e Israel representa una nueva oportunidad para poner fin al conflicto, y confiamos en que Israel participe en él", ha señalado el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anouar El Anouni.

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En rueda de prensa, el portavoz comunitario ha instado a todas las partes a "respetar plenamente los términos del acuerdo" y a que "cesen inmediatamente todas las acciones militares", en un momento marcado por la escalada de los ataques sobre el terreno.

La UE ha reiterado además que el pacto pasa tanto por la retirada de las fuerzas israelíes de territorio libanés como por el repliegue de Hezbolá al norte del río Litani. "Pedimos a Hezbolá que se retire de la zona al sur del río Litani y a Israel que se retire del territorio libanés", ha indicado El Anouni.

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La escalada se produce en medio de las discrepancias sobre la aplicación del mecanismo acordado la pasada semana para implementar el alto el fuego. Israel sostiene que Hezbolá debe cesar sus ataques y retirarse al norte del Litani, mientras que el grupo chií rechaza hacerlo al considerar que el acuerdo no contempla la retirada de las tropas israelíes ni ofrece garantías suficientes para su cumplimiento.

En este contexto, Bruselas ha reiterado su respaldo a las instituciones libanesas y ha destacado que la reciente movilización de 100 millones de euros a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz demuestra el compromiso europeo con "el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas libanesas y con la estabilidad del país".

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Asimismo, la UE ha insistido en la necesidad de aplicar plenamente la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que reclama el respeto de la soberanía y la integridad territorial de Líbano y sirve de base para los esfuerzos internacionales destinados a estabilizar la frontera entre ambos países.