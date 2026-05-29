Temas del día de EFE Internacional del viernes 29 de mayo de 2026 (12:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán - La tensión sube aún mas en el estrecho de Ormuz, mientras continúan las especulaciones sobre un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

(texto) (audio)

- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con el canciller pakistaní, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Delegaciones militares de Israel y del Líbano mantienen en Washington una reunión en el Pentágono para negociar una salida al conflicto. (texto)

- La elección por parte de la selección de Irán de Tijuana (México) como campamento base del Mundial del 2026 ha impulsado la coordinación de un operativo especial de seguridad de México y Estados Unidos, mientras habitantes de esta ciudad fronteriza anticipan una mezcla de curiosidad e inesperado ambiente futbolero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- Israel mantiene sus tropas apostadas tras la conocida como "línea amarilla" en Gaza mientras su Ejército ha establecido una segunda demarcación imaginaria que se adentra aún más en el enclave denominada "línea naranja", cuyo tránsito debe coordinarse con las fuerzas armadas y profundiza el dominio de Israel de la Franja, que ahora aspira a controlar el 70 % del enclave palestino. (texto) (foto)

CUBA EEUU

La Habana/Washington - El diálogo entre EE.UU. y Cuba parece estancado mientras La Habana pone en duda la "responsabilidad" de la Casa Blanca con las conversaciones y el cerco judicial en el país norteamericano se sigue estrechando sobre los dirigentes castristas.

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COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá - El candidato presidencial de la izquierda colombiana, Iván Cepeda, favorito en las encuestas, afirma en una entrevista con EFE a tres días de las elecciones que si es elegido buscará un acuerdo nacional con los distintos sectores políticos del país y confía en llegar a la paz con la guerrilla del ELN en diálogos “que no pueden ser eternos”.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

RD CONGO ÉBOLA

Nairobi - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reúne en la República Democrática del Congo (RDC) con las autoridades para apoyar la respuesta al brote de ébola declarado en el este del país.

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ASIA DEFENSA

Singapur - El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, está en Singapur para participar en el Diálogo Shangri-La, el foro de Defensa anual más importante de Asia, que comienza este viernes y estará muy marcado por el impacto y consecuencias para la región de la guerra de Irán, sin que aún termine de consolidarse un acuerdo de paz.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (audio) (Informe a Cámara)

- Se han enviado unas claves sobre qué es el Diálogo y por qué importa especialmente este año.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Informe a Cámara)

ADEMÁS

VENEZUELA CRISIS | - Caracas - La oposición mayoritaria venezolana, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, busca abrir una negociación con el chavismo y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con la mediación de EE.UU. para convocar elecciones en el país. (Texto)

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BOLIVIA PROTESTAS | La Paz - El conflicto entre el Gobierno de Bolivia y los sectores campesinos que bloquean carreteras desde hace 24 días para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz se mantiene invariable, sin que prosperen las iniciativas de diálogo, ni el Ejecutivo defina si declarará un estado de excepción. (Texto) (foto)

UCRANIA GUERRA | Kiev - Ucrania moviliza a su diplomacia para superar las reticencias de Hungría y los recelos de otros Estados miembros ante su ingreso en la UE y avanzar lo más rápido posible hacia una integración plena. (Texto)

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UE CHINA | Bruselas - La Comisión Europea debate el rumbo que debe tomar la relación comercial con China, y en la que Bruselas aspira a reducir su dependencia del gigante asiático y a reequilibrar su balanza comercial ante el auge de las exportaciones chinas. (Texto) (foto)

EEUU MÚSICA |

Miami - El ‘príncipe de la salsa’ Luis Enrique, conocido por su éxito ‘Yo no sé mañana’, habla en una entrevista con EFE sobre ‘El Alma En Clave’. su primer disco inédito en 13 años, grabado entre Miami, Venezuela y Puerto Rico. (texto) (foto) (video)

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AGENDA INFORMATIVA

América

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en abril. (Texto)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU CIENCIA.- Investigadores de Florida desarrollan clases de natación para niños con autismo (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Miami.- EEUU MÚSICA.- El ‘príncipe de la salsa’ Luis Enrique, conocido por su éxito ‘Yo no sé mañana’, habla en una entrevista con EFE sobre ‘El Alma En Clave’. su primer disco inédito en 13 años, grabado entre Miami, Venezuela y Puerto Rico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL PIB.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento de su PIB en el primer trimestre de 2026, período en el que se espera un enfriamiento de la economía con respecto al alza del 2,3 % registrada en 2025. (Texto)

14:00 GMT.- Nueva York.- SUDÁN DEL SUR ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión para someter a votación una resolución para renovar las sanciones impuestas a Sudán del Sur.

14:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA METRO.- El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habla en una rueda de prensa sobre los avances de la construcción de la Primera Línea del Metro. Estación 1 del Metro (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Washington.- IRÁN GUERRA.- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con el canciller pakistaní, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga la tasa de desempleo de Colombia correspondiente a abril. (Texto)

16:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY MERCOSUR.- Los ministros de Justicia e Interior de los países miembros y asociados al Mercosur ofrecen las conclusiones de los encuentros que sostuvieron en Paraguay. (Texto) (Foto)

16:30 GMT.- Lima.- PERÚ CENSO.- Perú presenta sus nuevos datos de población, como resultado del censo nacional realizado en 2025. Auditorio del Banco de la Nación (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00 GMT.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street termina una semana mixta pero de tono positivo, con el Nasdaq liderando las ganancias gracias al rally de las tecnológicas y los semiconductores, mientras el mercado calibraba la evolución de los conflictos geopolíticos, los rendimientos del Tesoro, la inflación y las expectativas sobre la Reserva Federal. (Texto)

Ciudad de México - EEUU MÉXICO - Estados Unidos y México concluyen su nueva ronda de negociaciones bilaterales de dos días para la revisión del tratado de libre comercio entre ambos países y Canadá (T-MEC). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Jubilados protestan en Caracas para exigir pensiones dignas y que cubran la canasta básica alimentaria, luego del aumento de bonificaciones, a 70 dólares mensuales, anunciado a finales de abril por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ MÚSICA.- Primero, de niña, María Toro se empapó del folclore de Galicia, luego estudió en un conservatorio flauta travesera, se especializó en jazz y lo fusionó con el flamenco, pero un viaje a África le hizo volver a sus orígenes gallegos. Ahora, de viaje en Panamá, disfruta de la mezcla con músicos locales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- LATINOAMÉRICA LIBERTAD DE PRENSA.- Presentación en Panamá de la 'Guía de Acceso a la Información Pública', como parte del proyecto 'Apoyo al Periodismo Independiente y la Lucha contra la Desinformación' financiado por la Unión Europea (UE) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR TEATRO.- Bajo las luces amarillentas y violetas del Teatro Victoria, en Quito, y con apenas una decoración austera como escenografía, un elenco de actores con discapacidad visual se subió el pasado sábado al escenario para reivindicar, desde el teatro, la inclusión real de este colectivo en todas las facetas de la vida, incluidas las artes escénicas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a ingresos de los hogares y de las personas para el primer trimestre 2026. (Texto)

Montevideo - URUGUAY CARNE - El Instituto Nacional de Carnes de Uruguay informa en una conferencia de prensa sobre la situación de los mercados externos y presenta un proyecto de promoción en la Unión Europea.

Montevideo - URUGUAY ESPAÑA - La comedia política, la libertad de expresión en España y la estabilidad democrática uruguaya son abordadas por el humorista hispano-uruguayo Facu Díaz, quien habla con EFE sobre su primer show en el país sudamericano, donde nació y al que dejó con ocho años para vivir junto a su familia en España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

12:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadística publica los datos adelantados de la inflación para mayo. (Texto)

13:00 GMT.- Sopot.- POLONIA EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de Polonia, Estonia e Islandia, Radoslaw Sikorski, Margus Tsahkn y Katrín Gunnarsdótti, respectivamente, ofrecen una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de los Estados ribereñas del mar Báltico en la localidad polaca de Sopot.

20:00 GMT.- París.- FRANCIA DEUDA.- La agencia de calificación Standard & Poor's revisa su evaluación sobre la deuda francesa.

Madrid.- TRUMP EVANGÉLICOS.- El famoso y polémico pastor evangélico Franklin Graham no esconde su simpatía por Donald Trump, de quien es uno de sus principales asesores espirituales, y asegura en una entrevista con EFE que el presidente estadounidense "es solo un hombre", no es Dios ni Jesucristo ni el "salvador del mundo". Por Irene Escudero (Texto) (Foto) (Vídeo).

Madrid.- DÍA PAPA.- "Si buscamos y aprendemos del conocimiento ancestral y los conectamos con el conocimiento moderno, podemos encontrar estrategias muy oportunas" para la producción de papa sostenible, sin sobreproducción y sin plagas. Es la propuesta que Vivian Polar, directora para América Latina del Centro Internacional de la Patata, compartió con EFE con motivo del Día Internacional de la Papa. Por Clara Antón (texto) (fototeca)

Chisinau.- RUMANÍA MOLDAVIA.- El primer ministro interino rumano, Ilie Bolojan, visita la República de Moldavia y se reúne con su homólogo moldavo Alexandru Munteanu.

Astaná.- UEE CUMBRE.- Kazajistán acoge la cumbre de la Unión Económica Euroasiática, donde se abordarán las actuales tensiones entre Rusia y Armenia por sus aspiraciones de ingresar en la Unión Europea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- VATICANO EDUCACIÓN.- El Vaticano y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) reúnen en Roma a ministros de Educación de la región para debatir sobre salud mental, tecnologías digitales y el bienestar de los estudiantes. (Texto)

Bruselas.- UE CHINA.- La Comisión Europea celebra un debate sobre el rumbo que debe tomar la relación comercial con China, y en la que Bruselas aspira a reducir su dependencia del gigante asiático y a reequilibrar su balanza comercial ante el auge de las exportaciones chinas. (Texto) (foto)

Lisboa.- ARCO LISBOA.- La feria de arte contemporáneo ARCOlisboa celebra su IX edición en la capital portuguesa del 28 al 31 de mayo de 2026.

Bruselas.- BÉLGICA RUBENS.- Un dibujo del pintor Peter Paul Rubens que representa a tres apóstoles y un manuscrito redactado cuando tenía 30 años han sido redescubiertos y sacados a la luz por primera vez en su ciudad natal, Amberes, donde la casa museo del artista exhibe una hoja de cuaderno de hace más de 400 años. (Texto) (foto) (vídeo)

París.- G7 DIGITAL.- Ministros y responsables de cuestiones digitales y de la inteligencia artificial de los miembros del G7 se reúnen en París, con vistas a la cumbre del 15 al 17 de junio, para tratar de avanzar en cuestiones como la protección de los menores en línea y el establecimiento de unos estándares internacionales en un sector sobre el que los siete países más ricos tienen profundas diferencias.

Asia

Tokio.- FILIPINAS JAPÓN.- El presidente de Filipinas, Ferdinand R. Marcos Jr., concluye una visita oficial a Japón, donde se reunió con empresarios y autoridades, incluida la primera ministra, Sanae Takaichi.

Singapur.- ASIA DEFENSA.- El Diálogo Shangri-La, el foro de seguridad y defensa más importante de Asia, celebra en Singapur su reunión anual, marcada por la guerra en Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN ROBOTS.- Tokio acoge por primera vez en Asia una cumbre dedicada a los robots humanoides y a la inteligencia artificial física, de dos días de duración, en la que participan ponentes de compañías como Google DeepMind o Toyota Motor.

Redacción EFE Internacional

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