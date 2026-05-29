Peña advierte que el desafío de Sudamérica es convertirse en la región más segura

Asunción, 29 may (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este viernes que el desafío de Sudamérica es convertirse en una región más segura, por lo que instó a los países del Mercosur a fortalecer la cooperación contra "el virus" del crimen organizado trasnacional que, consideró, "no conoce fronteras".

"La disputa ya no es más qué país dentro del Mercosur o qué país dentro de Sudamérica es más seguro. Nuestro desafío es mostrar que Sudamérica es el continente más seguro y ese es un esfuerzo compartido", sentenció Peña al intervenir en la apertura de una reunión de ministros del Interior, Seguridad y de Justicia de este bloque y sus Estados asociados celebrada en Asunción, la capital paraguaya.

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El gobernante destacó que "la seguridad es el nuevo nombre de la prosperidad" y defendió que "ninguna fracción criminal es más fuerte que el poder combinado de los Estados".

Peña invitó a fortalecer el "trabajo conjunto, la coordinación, comunicación continua y un manejo de información ágil y eficiente" entre los países.

En ese contexto, ofreció a Paraguay como "un centro de inteligencia logística contra el crimen organizado" para convertir a la región en "un territorio hostil para el crimen".

Este encuentro ministerial forma parte de las actividades con motivo de la presidencia pro tempore del Mercosur que ejerce Paraguay durante este primer semestre.

El Mercosur, bloque económico creado en 1991, está conformado por Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Brasil y Bolivia, en proceso de adhesión plena, y tiene como Estados asociados a Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Surinam.EFE

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