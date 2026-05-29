Hombre de Florida parecido a Jeffrey Epstein busca ser alcalde de Palm Beach

Miami (EE.UU.), 29 may (EFE).- El estadounidense Peter Simel, quien se viralizó hace dos meses por su parecido con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein, afirmó que se postulará para ser alcalde de Palm Beach, la ciudad de Florida donde está el club Mar-a-Lago del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Simel, un tenista profesional retirado de 71 años de edad, anunció sus intenciones políticas para 2028 en su cuenta de Instagram @real.palmbeach.pete, que ya tiene más de 266.000 seguidores tras crearla el 19 de marzo pasado para desmentir que él fuese Epstein, como había asegurado un usuario en un video viral.

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"Después de mucho pensarlo, estoy anunciando que competiré para ser alcalde de Palm Beach en la próxima elección de 2028. Mi campaña se construirá alrededor de temas que verdaderamente importan a la gente de Palm Beach. Me emociona usar mi plataforma para hacer lo correcto para la comunidad", escribió en una publicación.

El hombre busca aprovechar la popularidad que adquirió tras viralizarse a comienzos de año un video en el que un usuario lo grabó mientras conducía un convertible en la carretera interestatal 95 de Florida y afirma que es el fallecido Epstein.

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"¡Está vivo! ¡Está vivo!", exclama el autor del video.

Tras la grabación, Simel creó una cuenta, que en unos días superó los 200.000 usuarios, para desmentir que era el fallecido pederasta e, incluso, se sometió a una prueba de ADN.

El hecho trascendió porque Palm Beach es el origen del caso de Epstein, quien se declaró culpable en 2008 en Florida de solicitar a una menor de edad para la prostitución bajo las leyes del estado, pero quedó libre 13 meses después tras un acuerdo secreto con la fiscalía estatal.

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El Departamento de Policía de Palm Beach había presentado un caso con al menos dos docenas de víctimas similares, pero el gran jurado terminó acusando solo de dos cargos menores de prostitución en lugar de cargos de agresión grave a Epstein, quien murió en 2019 en una cárcel en Nueva York.

Aunque aún faltan dos años para las elecciones locales, Simel ya está vendiendo mercancía política y ha creado un sitio web en el que promete botox gratis para los residentes, clases de tenis, autos convertibles y agua "importada" de Nueva York para hacer pizzas y bagels.

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"Lo estamos seriamente considerando, y es un movimiento. Queremos hacer a Palm Beach realmente grandioso", expresó el aspirante en una entrevista con Fox News.

Aunque medios locales no han encontrado documentos que comprueben que ha inscrito de forma oficial su campaña, el hombre ha aseverado que está haciendo los preparativos legales para hacerlo cuando sea el momento. EFE

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