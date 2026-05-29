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El Ejército de Israel abre fuego contra un avión civil en Cisjordania tras confundirlo con un dron

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El Ejército de Israel ha abierto fuego en las últimas horas contra un avión civil que sobrevolaba Cisjordania en ruta al Aeropuerto de Ben Gurion tras confundirlo con un dron, un suceso que se ha saldado sin víctimas y sin daños en el aparato, tras lo que las autoridades han abierto una investigación.

Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí, Kan, militares israelíes abrieron fuego contra el aparato cuando sobrevolaba el área del asentamiento de Beit El, en los alrededores de la ciudad cisjordana de Ramala, después de que residentes comunicaran al Ejército que habían visto varios drones en la zona.

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El aviso de los residentes llevó al Ejército a enviar tropas al lugar, momento en el que los militares, pensando que habían detectado un dron, abrieron fuego contra el aparato, que posteriormente fue identificado con un avión civil.

El Ejército israelí ha resaltado que está investigando el incidente, así como la posibilidad de que un dron de la Policía estuviera sobrevolando el área, lo que podría haber provocado los avisos a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), sin más detalles por ahora, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

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