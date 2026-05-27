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Venezuela libera a ocho militares acusados de conspirar contra Maduro tras casi diez años presos

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La ONG Foro Penal ha informado de la liberación de ocho militares acusados de conspirar contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco del caso 'Paracaidistas', que mantuvo encarcelados a siete de ellos casi diez años.

El general de brigada de la Guardia Nacional Ramón Antonio Lozada Saavedra ha salido en libertad en la noche del martes después de cerca de siete años en prisión. "Lo que hemos sufrido, lo hemos sufrido por los venezolanos", ha dicho a su salida del Palacio de Justicia, animando a sus compatriotas a "que tengan fe".

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"Todo va a cambiar para mejor (...) Lo hemos sufrido y lo sufriremos siempre si fuera necesario por los venezolanos", ha expresado visiblemente emocionado. Estas ocho personas han sido puestas en libertad "por pena cumplida", según ha explicado el vicepresidente de esta ONG venezolana, Gonzalo Himiob.

Además de estas ocho personas, en el marco de la operación fue arrestado Raúl Isaías Baduel, ministro de Defensa del expresidente Hugo Chávez durante un año, a quien se señala como supuesto cabecilla de esta trama contra el Gobierno de Maduro, si bien falleció en 2021 por COVID-19 cuando estaba bajo custodia del Estado.

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Los familiares de los militares han denunciado durante estos años que han sido objeto de torturas y que no han gozado de los derechos procesales correspondientes.

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