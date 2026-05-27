Mueren dos personas por un nuevo bombardeo de Israel contra el sur de Líbano

Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por Israel contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor y después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara el martes que sus fuerzas estaban recrudeciendo sus ataques contra el país vecino.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el bombardeo ha sido perpetrado contra la localidad de Deir Aames, en los alrededores de Tiro, y ha dejado además una persona herida, sin que las fuerzas israelíes se hayan pronunciado sobre el ataque.

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El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha repetido durante la jornada la orden de evacuación para la ciudad de Nabatiye y ha adelantado que "ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá, el Ejército se ve obligado a actuar con firmeza contra él".

"Por su seguridad, deben evacuar sus hogares inmediatamente y trasladarse al norte del río Zahrani", ha reiterado en redes sociales. Este río desemboca al sur de la ciudad de Sidón y, por lo tanto, fluye al norte del río Litani, por lo que la citada orden afecta a zonas aún más amplias de las que Israel exige que sean garantizadas como libres de la presencia de Hezbolá, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas.

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Netanyahu aseguró el martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.200 personas desde principios de marzo, a pesar del alto el fuego y las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

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Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.