Los sanitarios colegiados crecen un 2,9% en 2025, con los mayores aumentos en terapeutas ocupacionales y psicólogos

El número de profesionales sanitarios colegiados creció un 2,9 por ciento el año pasado, hasta situarse en 1.038.354, mientras que los mayores aumentos se dieron entre terapeutas ocupacionales (9,2%), psicólogos con especialidad sanitaria (8,6%) y físicos con especialidad sanitaria (7,7%).
Así se desprende de la 'Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados' del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada este miércoles, que recoge que el número de médicos colegiados aumentó en 12.229 personas, lo que supone un 3,9 por ciento, hasta alcanzar un total de 322.787.
PUBLICIDAD
Por su parte, los enfermeros colegiados se incrementaron en 4.401 personas, esto es, un 1,2 por ciento, hasta 358.036. Dentro de este colectivo, 10.301 personas estaban registradas como matronas, lo que implica una disminución del 1,8 por ciento con respecto a 2024.
(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)
PUBLICIDAD