Los coches eléctricos alcanzaron el 21 % de cuota de mercado en Europa en abril

Berlín, 27 may (EFE).- Las matriculaciones de coches eléctricos de batería nuevos alcanzaron una cuota de mercado en Europa del 21 % en abril, lo que eleva el acumulado en lo que va de año al 20 %, cuatro puntos porcentuales más respecto del mismo periodo del año anterior, según el Consejo Internacional para el Transporte Limpio (ICCT).

Un informe del ICCT revela que los automóviles con motor de combustión convencional en cambio cayeron nueve puntos porcentuales hasta una cuota de mercado del 31 % en este mismo periodo, mientras que los híbridos ligeros y completos aumentaron sus cuotas hasta el 25 % y el 14 %, respectivamente.

PUBLICIDAD

Las matriculaciones de coches híbridos enchufables alcanzaron una cuota de mercado del 10 % en ese mismo periodo, lo que supuso un crecimiento dos puntos porcentuales.

El director del ICCT Europa, Peter Mock, aseguró en el comunicado que todavía necesitan "unos meses más para ver cómo evoluciona el mercado, pero los primeros indicios sugieren que 2026 podría ser un año clave para la transición automovilística en Europa".

PUBLICIDAD

España, el cuarto mercado europeo más grande

Por países, España es el cuarto mercado europeo más grande, con un crecimiento de su cuota de mercado de vehículos eléctricos de batería del 9 % en el periodo de enero a abril (dos puntos porcentuales más).

PUBLICIDAD

Por su parte, Alemania es el mercado automovilístico líder de Europa y registró una cuota de mercado del 24 %, siete puntos más respecto del mismo periodo del año anterior.

El mercado alemán de coches eléctricos de segunda mano experimentó un repunte en abril, con un aumento de las ventas de en torno a un 150 % interanual.

PUBLICIDAD

En abril, la cuota de mercado de los coches eléctricos se duplicó en comparación con el mismo mes del año anterior, pasando del 3 % al 7,7 %, un repunte que coincidió con una fuerte subida de los precios del petróleo tras el cierre del estrecho de Ormuz.

Italia es la siguiente en la lista, con una cuota de mercado del 8 % en lo que va de año, un aumento de tres puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que Francia subió hasta el 27 %.

PUBLICIDAD

En abril de 2026, las matriculaciones aumentaron en la mayoría de los diez principales mercados europeos, registrándose en Italia el mayor incremento (11 %) en comparación con el mismo mes del año pasado.

Respecto a los fabricantes de automóviles, Hyundai, Mercedes-Benz y Toyota registraron aumentos de cinco puntos porcentuales en sus cuotas de mercado de coches eléctricos de batería en comparación con el período enero-abril de 2025, y Toyota duplicó su cuota, pasando del 4 % al 9 %. EFE

PUBLICIDAD