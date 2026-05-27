Justicia rusa condena a 3,5 años a un profesor por donar 50 dólares al fondo de Navalni

Moscú, 27 may (EFE).- La Justicia rusa condenó a tres años y medio de cárcel al matemático Andréi Dímov, docente de la Escuela Superior de Economía, por donar 3.500 rublos (cerca de 50 dólares) en 2021 al ilegalizado Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) del fallecido opositor ruso Alexéi Navalni.

Según el canal de Telegram ruso independiente T-Invariant, el matemático, que reconoció el envío de dinero al FBK, fue condenado por el Tribunal del distrito Zyúzino de Moscú y puesto inmediatamente bajo custodia.

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"Estamos en shock, no esperábamos que lo arrestaran inmediatamente", comentaron al medio sus colegas, algunos de los cuales declararon en su defensa durante el proceso.

Otra fuente citada por T-Invariant calificó el proceso de "un tren de alta velocidad, un expreso", al asegurar que todo se llevó a caso de un modo "atípicamente rápido".

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Según el medio independiente Istories (Historias Importantes), el matemático era considerado como uno de los mejores profesores de la Escuela Superior de Economía, centro en el que trabajaba desde hace once años, con investigaciones vinculadas a la mecánica estadística no equilibrada y la teoría de sistemas dinámicos.

En 2022, 2024 y 2025 la Escuela Superior de Economía le incluyó en la lista de los mejores profesores de la institución docente.

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Istories indicó que Dímov fue detenido hace un mes por agentes enmascarados que derribaron la puerta de su apartamento, pero días después fue puesto en libertad con la prohibición de abandonar el país a la espera del juicio.

Según el portal opositor ruso Mediazona, el último giro fue enviado el 5 agosto de 2021, menos de un mes después de que el FBK fuese declarado organización extremista e ilegalizado.

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Tras la ilegalización del FBK, la Justicia rusa ha perseguido a los donantes e incoado hasta abril pasado al menos 225 causas penales por envíos de dinero a dicha organización, dictando sentencias que van desde multas cuantiosas hasta penas de cárcel.EFE