Islandia avisa de posible interferencia extranjera de cara al referéndum sobre la UE

La ministra de Exteriores de Islandia, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir, ha avisado este miércoles de que grupos tanto dentro como fuera del país están tratando de "sembrar miedo" de cara al referéndum del próximo 29 de agosto, señalando así que la consulta en la que se preguntará a la ciudadanía sobre reiniciar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea puede ser objetivo de interferencia extranjera.

En una entrevista con el diario británico 'The Guardian', la titular de Exteriores islandesa ha advertido de que la isla está siendo diana de desinformación y una retórica tomada "del manual de Nigel Farage y Reform", en referencia a que Islandia se enfrenta a un "momento Brexit", sobre la injerencia extranjera para tratar de decantar la consulta.

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En este sentido, ha advertido de que la votación pueda ser objetivo de "actores que buscan influir de manera negativa en el debate público". "La interferencia extranjera y la propagación de desinformación podrían terminar afectando el resultado, ha afirmado la ministra de Exteriores islandesa.

En este sentido ha puesto de ejemplo al situación registrada durante el referéndum del Brexit, hace una década. "Sería, desde mi punto de vista, un camino bastante peligroso porque hubo todo tipo de mentiras difundidas por los partidarios del Brexit", ha indicado.

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Islandia ha convocado para el próximo 29 de agosto un referéndum en el que sus ciudadanos están llamados a decidir si el país reinicia las negociaciones de adhesión con la UE, a la que solicitó unirse en 2009 pero suspendió las negociaciones en 2013.

De aprobarse la reanudación de las conversaciones, Reikiavik ha señalado que puede integrarse en la Unión Europea en un plazo corto, que cifra en "año y medio", dada la cercanía del sistema político y de su economía con el bloque europeo.

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