Infografías del miércoles 27 de mayo de 2026

OCDE FINANZAS - Los niveles de deuda pública alcanzaron máximos históricos en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con un promedio de alrededor del 110 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, frente al 73 % que registraban en 2007.

EEUU BRASIL - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al senador brasileño Flávio Bolsonaro para respaldar su aspiración presidencial, quien se suma a la lista de candidatos apoyados por el mandatario estadounidense en elecciones legislativas o presidenciales en el mundo.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 - A 14 días del Mundial: la cifra récord de tarjetas en una final del Mundial se dio en el partido definitivo de Sudáfrica 2014, disputado por Países Bajos y España, con 14.

EEUU TELEVISIÓN - El universo de Spider-Man en la televisión suma una nueva producción con el estreno de ‘Spider-Noir’, la nueva serie protagonizada por Nicolas Cage que reimagina al icónico superhéroe en la Nueva York de los años 30.

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FÚTBOL REAL MADRID - El domingo 7 de junio, el Real Madrid celebrará por primera vez desde 2006 unas elecciones a la presidencia del club, en las que competirán Florentino Pérez y Enrique Riquelme.

MOTOCICLISMO G.P. ITALIA MOTOGP - Previa del Gran Premio de Italia de MotoGP. EFE

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