Hamás confirma la muerte de su nuevo líder de las Brigadas Al Qasam tras ataque israelí

Jerusalén, 27 may (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás lamentó este miércoles el asesinato en un ataque israelí en la víspera del comandante Mohamed Odeh, nuevo líder de su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, quien hoy fue enterrado en la Franja de Gaza junto a otros miembros de su familia.

"Mohamed Odeh (Abu Amr) ascendió a la presencia de su Señor como mártir ayer por la noche (...) junto con su esposa y dos de sus hijos, en un traicionero atentado sionista contra una vivienda", confirmó el grupo en un comunicado.

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En el ataque israelí contra un edificio en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza, según confirmó a EFE una fuente de la morgue del Hospital Shifa, murieron en total siete personas, contando la mujer de Odeh, tres de sus hijos (según esta fuente), y un hombre y una mujer que no han sido identificados.

"Confirmamos que la sangre del comandante mártir Mohamed Odeh y su familia, y la sangre de todos los mártires, líderes y descendientes de nuestro pueblo firme, que emprendieron el camino de la liberación de la tierra y los lugares sagrados, no será derramada en vano", añade el grupo en un largo mensaje de despedida.

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El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este miércoles el asesinato de Odeh, menos de dos semanas después de matar a su predecesor, y quien se convierte en el cuarto comandante al frente de Al Qasam asesinado por el Ejército de Israel desde octubre de 2023.

"El comandante del ala militar número cuatro de la organización terrorista Hamás en Gaza fue abatido ayer y enviado a reunirse con sus cómplices en las profundidades del infierno", recoge el comunicado emitido este miércoles por Defensa.

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Miles de personas acudieron hoy a su entierro, que coincide con la celebración musulmana del Aid al Adha, una festividad en la que se hacen regalos a los niños y se preparan grandes comidas familiares, pero que llega a una Gaza con casi dos millones de palestinos desplazados, controlada en más del 60 % por el Ejército israelí y sin reconstrucción temprana a la vista. EFE