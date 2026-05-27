Filipinas arranca una comisión civil para investigar los crímenes de la guerra antidroga

Bangkok, 27 may (EFE).- Una comisión civil en Filipinas, liderada por un antiguo juez de la Corte Penal Internacional (CPI), se puso en marcha este miércoles con el objetivo de investigar y documentar los asesinatos que tuvieron lugar en el país durante la guerra contra las drogas impulsada por el expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022).

Conocida como "la Comisión de la Verdad", tiene por objetivo elaborar un registro público sobre las víctimas de la sangrienta campaña antidroga en la que, según datos de la Policía, fueron asesinadas unas 6.000 personas, cifra que oenegés elevan hasta 30.000.

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"No se trata de sustituir a los tribunales ni de determinar culpables. Se trata de construir un registro veraz y creíble que pueda guiar la rendición de cuentas", apuntó en una rueda de prensa retransmitida por redes sociales el presidente de la comisión y exjuez de la CPI, Raul Pangalangan.

La investigación se basará en informes policiales, pesquisas forenses y el testimonio de familiares de las víctimas y supervivientes de la guerra contra la droga de Duterte, quien se encuentra detenido en La Haya a la espera de ser juzgado por la CPI por los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la campaña que él mismo impulsó.

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"La 'Comisión de la Verdad' existe para que las historias de los supervivientes puedan ser escuchadas, verificadas, preservadas y se tomen medidas al respecto", dijo el cardenal Pablo David durante el acto de inauguración en el Palacio Arzobispal en Manila.

Al llegar al poder en 2016, Duterte dio orden a la Policía de disparar a matar contra los sospechosos que se resistieran al arresto durante operativos antidrogas, con oenegés denunciando centenares de ejecuciones extraoficiales en este contexto.

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Las investigaciones de las autoridades han avanzado poco desde entonces y un número reducido de policías han sido condenados por muertes vinculadas a la guerra contra la droga.

El inicio de la comisión coincide con la orden de detención de la CPI contra el senador Ronald Dela Rosa, quien ocupó el cargo de jefe de la Policía Nacional durante los primeros años de la presidencia de Duterte.

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La CPI considera a Dela Rosa presunto "coautor indirecto" de los crímenes cometidos durante la campaña antinarcóticos y asegura que contribuyó de forma esencial con declaraciones públicas que "autorizaban, toleraban y promovían" los asesinatos.

El senador permanece en paradero desconocido desde la madrugada del 14 de mayo cuando, tras una caótica noche en la que se registró un tiroteo en el Senado, huyó del edificio, donde se refugió durante tres días para eludir su arresto.

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Tras concluir, la comisión, que celebrará audiencias públicas, emitirá una serie de recomendaciones dirigidas a organismos como la Comisión de Derechos Humanos y el Departamento de Justicia filipinos. EFE