El portavoz del PSOE-A se remite a la información que aporte Ferraz sobre casos cuyos titulares le causan "dolor"

El portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, se ha remitido este miércoles a la información que la dirección federal del PSOE pueda aportar respecto a casos de los que está leyendo titulares en los medios de comunicación que le causan "dolor".

Así lo ha indicado el portavoz socialista en una atención a medios en Granada, y a preguntas de los periodistas después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya ordenado este miércoles a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acuda a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en el marco de una investigación sobre una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido o al Gobierno.

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El magistrado dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, María Leire Diez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por presuntos delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

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El titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia considera asimismo que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos antes descritos, y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, Francisco Cuenca ha dicho que lamentaba "no poder avanzar mucho más" porque se estaba enterando de estas cuestiones según lo iba a conociendo "a través de los medios de comunicación", y que no tenía en ese momento "mucha más información".

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De igual modo, ha apuntado que "es una cuestión que está en Ferraz" --la calle de Madrid donde se ubica la sede nacional del PSOE--, por lo que se ha remitido a "la información que traslade" la dirección federal. "No puedo avanzar mucho más porque desconocemos qué está sucediendo, y la única información que tenemos es la que vais publicando vosotros", ha dicho el portavoz del PSOE-A a los periodistas.

A la pregunta de cómo se sienten en el PSOE andaluz al recibir este tipo de informaciones, Cuenca ha respondido que "cuando uno lee estas situaciones, es verdad que sufre" una "situación de dolor", y que "da rabia leer este tipo de titulares".

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"RESPETO A LA JUSTICIA"

"A partir de ahí, lo que queremos y siempre mantenemos es la lógica colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad, respeto a la justicia, a los procedimientos judiciales y, por supuesto, que nadie señale ni condene" de antemano, porque "quienes señalan y condenan tienen mucho que callar a día de hoy", ha añadido el portavoz del PSOE-A haciendo referencia "principalmente" al PP, según ha puntualizado.

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Por otro lado, preguntado por la opinión del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, partidario de un adelanto de la convocatoria de elecciones generales previstas para 2027, el representante del PSOE-A ha respondido que "habrá muchos militantes que tengan su opinión", y ha considerado que "en este momento lo que preocupa a los andaluces, al PSOE de Andalucía, es saber qué va a hacer" el presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, después de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta.

Al hilo, ha criticado que, antes de los comicios, Moreno "tenía mucha prisa, mucha bulla, porque todo estaba en riesgo", y "ahora que depende de un acuerdo con los ultras --de Vox--, resulta que ya no tiene tanta prisa, y a día de hoy no tenemos ni idea de hasta dónde está dispuesto a llegar", ha añadido Cuenca para remarcar que eso es lo que le "preocupa al PSOE de Andalucía".

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El portavoz socialista también ha opinado que "no hay división" en el seno de su partido, aunque sí ha reconocido que puede haber "corrientes críticas, debates, reflexiones, como siempre ha habido en el Partido Socialista", e "incluso dolor, 'shock'", cuando se leen "cosas determinadas", según ha añadido antes de apelar, en todo caso, al derecho a la "presunción de inocencia" como algo que debe ir "siempre por delante", al igual que el "respeto a los procedimientos, a las investigaciones y a la justicia", ha abundado.

SIGUE CREYENDO "EN LA INOCENCIA" DE ZAPATERO

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Sobre la investigación que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el portavoz del PSOE-A ha expresado su respeto por "los procedimientos" judiciales, al tiempo que ha señalado que cree "en la inocencia" del que fuera también secretario general del PSOE.

Ha añadido que "hay que esperar" a que Zapatero comparezca ante la Audiencia Nacional y dé las "explicaciones" que considere, si bien ha remarcado que "en el PSOE de Andalucía" siguen "subrayando la convicción de la inocencia del presidente Zapatero".

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Dicho esto, Cuenca ha apuntado que en el momento actual "es más doloroso" la "situación en la que se encuentra Andalucía" tras las elecciones del 17 de mayo, y las "situaciones particulares" que afectan al PSOE son cuestiones que trabajarán, sobre las que reflexionarán y depurarán "con carácter interno".

"Nosotros nos debemos a la ciudadanía, y como nos debemos a la ciudadanía lo que nos preocupan son los problemas de la gente", como el del acceso a la vivienda, que es "competencia de Moreno Bonilla, que no está haciendo nada", según ha criticado Cuenca.

Ha añadido que el PSOE-A analizará "de forma sosegada el resultado de las elecciones" andaluzas, en las que su partido se quedó con la cifra más baja de diputados de su historia en unos comicios de este tipo --un total de 28--, y que lo afrontarán "no sólo con humildad", sino con "mucha honestidad y trabajando por el día a día de los andaluces". "Esa es la clave", ha remachado.

Finalmente, Cuenca ha criticado al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha afeado que "lleva años haciendo aspavientos, amenazando y señalando de forma permanente", y que está "subido" a la idea de que, "cuanto peor para España, mejor para él" y "para el Partido Popular", según ha zanjado el portavoz del PSOE-A.