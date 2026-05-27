El "mayor préstamo" del Museo del Oro a España "en muchos años" nutre una muestra viajera que estrenará el MARQ

La muestra 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia', que estrenará el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) el 29 de junio, abarca 291 piezas de las colecciones del Museo del Oro de Bogotá (Colombia), de las que 157 son de oro. Se trata del "mayor préstamo" del espacio cultural colombiano a un museo español "en muchos años".

Está previsto que próximamente esta exposición, que es itinerante, viaje al Museo Centro Gaiás de la Fundación Cidade da Cultura en Santiago de Compostela y que salga de las fronteras españolas para ir al Museo Mamuz en Mistelbach (Austria).

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Muchos de los elementos que componen esta creación se han seleccionado específicamente para la ocasión y se apoyan en resultados de investigaciones recientes. Además, muchas de las piezas se presentan en España por primera vez. Así, se podrá contemplar en el MARQ desde el próximo 29 de junio y hasta el 2 de mayo del año que viene.

Los rasgos de la muestra se han trasladado este miércoles durante una presentación en la Casa de América de Madrid, a la que han asistido, entre otros, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila.

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El trabajo está comisariado por Marcela García Sierra, antropóloga, museóloga y curadora del Museo del Oro; Marcos Martinón-Torres, catedrático Pitt-Rivers de Ciencias Arqueológicas del Departamento de Arqueología de la Universidad de Cambridge; Luis Cayón, profesor de Etnología y Teoría Antropológica, del Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia, y Alicia Uribe Villegas, arqueóloga y exdirectora del Museo del Oro.

EXPERIENCIA INMERSIVA

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Durante la presentación, Martinón-Torres ha afirmado que 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia' invitará a cuestionarse "valores" y "desbordará" los sentidos. Además del efecto visual de las piezas, se plantea una experiencia inmersiva con lenguajes sonoros u olores y aspectos procedentes de un "sinfín" de regiones de Colombia.

Las piezas de la exposición denotan, según este experto, "maestría". A juicio del catedrático, "la verdadera importancia del oro" es "su capacidad de interactuar con el mundo", en una propuesta que combina "rigor", "respeto" y planteamientos "en exclusiva".

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"Hay otras maneras de ser y estar en el mundo", ha aseverado Martinón-Torres, en alusión a formas "alternativas" de habitar el mundo que a veces "desconciertan", aunque también pueden invitar a la reflexión. Según ha agregado, "el pasado sí cambia" y "se reescribe a partir de investigaciones" como las que se presentan en esta exposición.

Por su parte, García Sierra, en una intervención en vídeo, ha remarcado que este es un proyecto "muy especial" para el Museo del Oro, al tiempo que ha invitado a contemplar la exposición que estrenará el MARQ, donde será posible acercarse a "presencias", "seres que siguen vigentes" y "tienen un sentido en la realidad".

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Alberto Escovar, director del Museo del Oro, cuyas palabras también se han proyectado en la presentación, ha resaltado que esta es la principal exposición que llevan a España desde 2012 y que, tras su inauguración en Alicante, esta seguirá itinerando: en 2027, en Galicia y, en 2028, en Austria, según está previsto.

"DIÁLOGO VIVO" ENTRE "AMÉRICA Y EUROPA"

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De otro lado, Ávila ha abundado en que la muestra permite un "diálogo vivo entre pasado y presente, entre América y Europa", y ha añadido que para la Embajada de Colombia en España esto representa una "oportunidad excepcional para dar continuidad a una línea de trabajo que se ha venido impulsando de manera decisiva".

Así, el embajador de Colombia ha subrayado el "compromiso" con la puesta en valor del patrimonio precolombino y con los "procesos de retorno y restitución cultural", y ha apuntado: "Como el logrado recientemente mediante la devolución voluntaria de piezas por parte de una ciudadana española, así como el trabajo constante que desarrollamos para que la colección Quimbaya regrese a nuestro país".

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"Ha sido un esfuerzo sostenido guiado por una convicción clara: que nuestra cultura ancestral siga presente en la vida contemporánea, acercándose a los ciudadanos, a los jóvenes, a los niños, para que puedan conocer, valorar y aprender de la extraordinaria riqueza cultural que nos define", ha proseguido.

También ha dicho que "no son únicamente piezas arqueológicas, son presencias vivas que desde la cosmogonía de los pueblos indígenas ancestrales dialogan con su entorno, con el tiempo y con la naturaleza".

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"La arqueología, junto con la labor de nuestros museos, nos revela que estas maneras de comprender el mundo han hecho posible su preservación a lo largo de todos los siglos", ha sentenciado Ávila.

LAZOS "ESTRECHOS"

Además, la directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, ha puesto en valor durante el acto que el Museo Centro Gaiás será uno de los que acogerá esta muestra itinerante, al tiempo que ha incidido en que Galicia mantiene con el continente americano lazos "estrechos".

Tras la intervención en vídeo del director del Mamuz, Christoph Mayer, ha sido el turno del director del MARQ, Manuel Olcina, quien ha precisado que esta es la cuarta exposición sobre culturas prehispánicas de América que acoge la institución cultural de la Diputación de Alicante y que se caracteriza por su "solidez intelectual".

"GRAN TESORO"

Por su parte, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha resaltado que el día 29 se inaugurará en el MARQ la muestra y que "no hay que confundir valor y precio". Según el representante provincial, las piezas suponen un "gran tesoro" por su "confección", "haber durado en el tiempo", "el material en el que se ejecutó" y que "posiblemente tenía un valor y un precio en aquel tiempo" y en la actualidad quizás "otro".

Durante su intervención, Pérez también se ha referido a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El caso de esta exposición es, a su juicio, un ejemplo de cómo varios museos se dan "la mano" en favor de la cultura.

Asimismo, el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha conducido la presentación, ha resaltado también que la muestra representa un "extraordinario proyecto internacional" de "cooperación cultural".